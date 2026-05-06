Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyerek finale yükselen Konyaspor'da futbolcular Berkan Kutlu ve Blaz Kramer, tura ilişkin değerlendirmeler yaptı. Kutlu, Galatasaray kariyerindeki kazandığı kupalara değinerek Konyaspor'da bu duyguyu yaşamanın özel olacağını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale yükselen TÜMOSAN Konyaspor'da santrfor Blaz Kramer ve orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK, ÇOK SAVAŞTIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Berkan Kutlu, "Maçla ilgili görüşlerim; çok iyi mücadele ettik, çok savaştık. Beşiktaş tabii ki daha dominant taraftı içeride oynadığı için. Taraftarının da desteğiyle bence Beşiktaş da çok aksiyonlar üretti. Ama biz bunlara iyi cevap verdik, iyi defans yaptık. Ve sonunda, son dakikada güzel bir kontratakla da penaltıyı bulup golümüzü attık. Çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Beşiktaş - Konyaspor

"GALATASARAY'DA ALIŞKANLIK OLMUŞTU"

Daha önce Galatasaray formasıyla kazandığı kupalara da değinen Kutlu, "Tabii ki bu son yıllarda benim için kupa kazanmak Galatasaray'da bir alışkanlık olmuştu. Burada Konyaspor'da inşallah, bu camiada kupa kazanmak benim için çok özel olur. Çünkü çok daha zor bir Anadolu takımı. Ve burada Fenerbahçe'yi eleyip, Beşiktaş'ı da eleyip iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Trabzon'u da yendik, Galatasaray'ı da içeride yendik. Konyaspor pes etmiyor. Konyaspor'un bence çok iyi bir hocası var, çok iyi bir takımı var, takım ruhu var. Yani burada çok iyi, çok güzel insanlarla tanıştım. Ve buraya geldiğim için mutluyum açıkçası." sözleriyle Konyaspor'da kupa kazanmanın özel olacağını belirtti.

"İYİ BİR MAÇ OLMASINI BEKLİYORUM"

Final sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan 26 yaşındaki oyuncu, "Final maçları, tek maç çok zor. Yarı final de öyleydi. Bence hak eden finale gelsin, güzel bir maç olsun. İyi bir maç olmasını bekliyorum ben. Yani çok bir tercihim yok açıkçası." dedi.

KRAMER: ZORU BAŞARDIK

Finale çıktıkları için mutlu olduğunu dile getiren Sloven oyuncu, "Çok güzel, inanılmaz bir duygu. Kelimelerle ifade etmek çok zor. Her birimiz çok mutluyuz. Kolay bir sezon olmadı. Nitekim finale çıkmak da kolay olmadı. Zoru başardık. Tüm sezon boyunca çok mücadele ettik. İyi zamanlarımız oldu, kötü periyotlarımız oldu. Son zamanlarda iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Başarılı bir şekilde finale gittiğimizi düşünüyorum. Her gün finale gitmediğimizi biliyorum. İyi bir şekilde hazırlanıp kupayı camiamıza, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kramer, kupada önce Fenerbahçe'yi daha sonra Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında attıkları gollerle elemelerinin hatırlatılması üzerine, "Son dakika bulduğumuz golleri şans olarak değerlendiremeyiz. Bu durum maç boyunca odaklandığımızı da gösteriyor. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Finale hak etmiş bir şekilde gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

