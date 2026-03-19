Bugün otobüsler ücretsiz mi, 19 Mart Perşembe günü toplu taşıma bedava mı araştırılıyor. Ramazan Bayramı öncesinde toplu taşıma ücretleriyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray hatlarının hangi günlerde ücretsiz olacağı netlik kazandı.

BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mart 2026 arefe günü itibarıyla belediyelere bağlı toplu taşıma araçlarında ücretsiz uygulama bulunmuyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde otobüs, metrobüs, metro ve vapur hatları arefe günü normal tarifeyle hizmet vermeye devam edecek.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre ücretsiz ulaşım uygulaması bayramın ilk günü itibarıyla başlayacak.

BUGÜN METRO, METROBÜS VE MARMARAY BEDAVA MI?

Bugün için en çok merak edilen konulardan biri de raylı sistem hatlarının durumu oldu. Cumhurbaşkanı kararıyla Marmaray, Başkentray ve İZBAN gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı hatlar 19 Mart’tan itibaren ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Ancak belediyelere bağlı metro ve metrobüs hatları için aynı durum geçerli değil. İstanbul’da İETT, metro ve metrobüs hatları 19 Mart Perşembe günü ücretli olarak çalışmaya devam ediyor. Vatandaşlar yalnızca Marmaray ve belirli metro hatlarında ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabiliyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve tramvay gibi ulaşım araçları 20-21-22 Mart tarihlerinde ücretsiz hizmet verecek. Aynı dönemde Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı da ücretsiz olarak kullanılabilecek.

İETT'ye bağlı Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvay, Karaköy-Beyoğlu Tüneli, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı–Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı–Taksim, 139 Üsküdar–Şile ve 139A Üsküdar–Şile/Ağva VIP hatlarında ücretsiz uygulama geçerli değildir.

