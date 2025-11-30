Van'daki baraj gölü 3 gence mezar oldu... Geride kalan görüntüler yürekleri sızlattı
Van’da Zernek Barajı’na düşen araçtan 3 gencin cansız bedeni çıkarıldı. Cihat Durna ve Rojhat Durğun'un ardından Furkan Özdemir’in cenazesi de yapılan sualtı arama çalışmalarıyla bulundu. Olaydan geriye sadece cep telefonu görüntüleri kaldı.
- Van-Hakkari karayolundaki Zernek Barajı mevkisinde bir araç kontrolden çıkarak suya gömüldü.
- Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
- Araçta bulunan Rojhat Durğun (21), Cihat Durna (22) ve Furkan Özdemir adlı gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
- Cansız bedenler, sualtı arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sudan çıkarıldı.
- Gençlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilecek.
Edinilen bilgilere göre kaza Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı mevkisinde gerçekleşti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Görgü tanıkları, içinde 3 kişinin bulunduğu aracın kontrolden çıkarak barajın sularına gömüldüğünü aktardı.
CANSIZ BEDENLERİ TEK TEK ÇIKARILDI
Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sualtı arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna (22) sudan çıkarılmıştı.
Suya batan otomobilden çıkarılan 2 kişinin cenazesi Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Furkan Özdemir’in cansız bedeni ise Van Emniyet Müdürlüğüne ait ROW (Sualtı Görüntüleme Cihazı) cihazının da kullanıldığı arama çalışmalarında akşam saatlerinde bulundu.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan gençlerin cenazelerinin, yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.