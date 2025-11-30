Van’da Zernek Barajı’na düşen araçtan 3 gencin cansız bedeni çıkarıldı. Cihat Durna ve Rojhat Durğun'un ardından Furkan Özdemir’in cenazesi de yapılan sualtı arama çalışmalarıyla bulundu. Olaydan geriye sadece cep telefonu görüntüleri kaldı.

Edinilen bilgilere göre kaza Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı mevkisinde gerçekleşti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Görgü tanıkları, içinde 3 kişinin bulunduğu aracın kontrolden çıkarak barajın sularına gömüldüğünü aktardı.

Van'daki baraj gölü 3 gence mezar oldu... Geride kalan görüntüler yürekleri sızlattı

CANSIZ BEDENLERİ TEK TEK ÇIKARILDI

Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sualtı arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna (22) sudan çıkarılmıştı.

Suya batan otomobilden çıkarılan 2 kişinin cenazesi Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Furkan Özdemir’in cansız bedeni ise Van Emniyet Müdürlüğüne ait ROW (Sualtı Görüntüleme Cihazı) cihazının da kullanıldığı arama çalışmalarında akşam saatlerinde bulundu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan gençlerin cenazelerinin, yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

