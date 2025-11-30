Papa 14. Leo Gazze'deki çatışmalar hakkında, "(İki devletli çözüm) Şu anda İsrail’in bu çözümü kabul etmediğini biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz" açıklamasını yaptı. Ayrıca Vatikan Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşların sona ermesine yardımcı olabileceği konusunda kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Papa 14. Leo, Türkiye'deki kritik temaslarının ardından Lübnan'a gitti.

Papa, başkent Beyrut'ta Gazze ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vatikan Devlet Başkanı, burada yaptığı konuşmada, İsrail'e tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Şu anda İsrail’in bu çözümü kabul etmediğini biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz.

Dünyanın yakından takip ettiği Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara, İstanbul ve Bursa'daki ziyaretlerinin ardından bugün Türkiye'den ayrıldı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetiyle Türkiye'ye yaptı.

PAPA TÜRKİYE'DE NERELERİ ZİYARET ETTİ?

28 Ekim günü kendisine tahsis edilen özel uçak ile Roma'dan havalan Papa, aynı gün Ankara Esenboğa Havalimanına indi.

Papa, uçaktan indikten sonra ilk ziyaretini Anıtkabir'e yaptı. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalyan Papa, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Saray'a geçti.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığına giderek Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşen Papa, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelen Papa, ardından helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine geçmiş ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılmıştı.

Sultanahmet Camisi'ne ziyarette bulunan Papa 14. Leo, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseler ve Hristiyan toplulukların liderleriyle toplantı gerçekleştirmişti.

Papa 14. Leo, Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşerek ortak bildiri imzalamıştı.

Volkswagen Arena'da ayin düzenleyen Papa 14. Leo, Ermeni Apostolik Katedraline dua ziyareti yapmıştı.

"ERDOĞAN SAVAŞLARIN BİTMESİNE YARDIMCI OLABİLİR"

Türkiye’nin çoğunluğu Müslüman olsa da Hristiyan azınlıklara da ev sahipliği yaptığını belirten Papa 14. Leo, bunun farklı inançlardan insanların barış içinde yaşayabileceğinin dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Papa Leo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna, Rusya ve ABD liderleriyle kurduğu ilişkilerin diyalog ortamını güçlendirebileceğini, ateşkes çabalarına katkı sağlayabileceğini ve Ukrayna’daki savaşı bitirmek için yollar bulunmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.

İki devletli çözüm konusundaki Vatikan desteğini yineleyen Papa Leo, İsrail’in bugün bunu reddetmesine rağmen çatışmayı sona erdirmenin tek yolunun bu model olduğunu vurguladı.

PAPA 14. LEO LÜBNAN'DA

Papa 14. Leo, Türkiye'nin ardından gittiği başkent Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevvaf Selam ve askeri yetkililer tarafından törenle karşılandı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun gün içinde Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Avn, Meclis Başkanı Berri, Başbakan Selam ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmesi planlanıyor.

Papa 14. Leo, 3 gün sürecek ziyaretinde Beyrut ve çevresinde dini tören ve toplantılara katılacak.

