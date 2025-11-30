Kötü günler geçiren Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, yarın oynanacak derbi öncesinde kazanarak zirveyle puan farkını eritmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde Sergen Yalçın'ın 11'i belli olurken Rafa Silva belirsizliği de son buldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Roco, Balkovec, Doh, Kranevitter, Camacho, Tiago, Serginho, Fofana.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal

RAFA SILVA KADRODA YOK

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, ligde çıktığı son maçta Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşmasında 3 oyuncu forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıktan çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal saha çalışmalarına başlarken, iki oyuncunun maç kadrosunda olması beklenmiyor.

ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR

Siyah-beyazlılarda 2 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuşmayı bekliyor.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Orkun, 2 maç aranın ardından siyah-beyazlı formayla yeniden boy gösterecek.

UDUOKHAİ CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta ligde 3 sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor.

Uduokhai, ligde bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray karşılaşmalarında sarı kartla cezalandırılmıştı.

Alman futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında sarı kart görmesi halinde 15. haftada Gaziantep FK ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

