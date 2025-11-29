Türkiye’yi 5 Papa ziyaret etti ancak Hristiyanlık için özel bir yere sahip olan İznik’e giden tek isim XIV. Leo oldu. Prof. Dr. Ekinci, “Katolikler ile Ortodokslar arasında asırlardır derin çatışmalar var. Politik amacı yüksek olan bu ziyaretin hedefi, Moskova’ya karşı denge kurmak” dedi.

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ - Türkiye temaslarının ikinci gününde Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul’da “Fransız Fakirhanesi” olarak bilinen “Yoksulların Küçük Kız Kardeşleri Huzurevi”ni ziyaret etti. Daha sonra helikopterle İznik’e geçen Papa, I. İznik Konsili’nin 1.700. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos’la beraber katıldı. Papa’nın ziyaret lokasyonları arasında İznik’in yer alması merak konusu oldu.

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, bu temasın hem dinî hem de politik kodlarının olduğunu söyledi.

“İznik, Hristiyanlık tarihinde çok ehemmiyetli bir şehir” diyen Prof. Dr. Ekinci sözlerine şöyle devam etti: “İznik, 325 senesinde büyük bir konsüle ev sahipliği yaptı. Burada yüzlerce din adamı toplanarak bugünkü Hristiyanlık inancının akidelerini kararlaştırdılar. Hristiyanlıktaki “Baba-Oğul-Kutsal Ruh” üçlemesinin yani Trinity inancının temelleri burada atıldı. O zaman 54 tane incili bulunuyordu. Bu konsülde diğerleri uydurma kabul edilerek sadece 4 tanesi kabul edildi.”

Papa'nın ziyaretinin dinî ve tarihî kodları: Moskova’ya karşı denge arayışı

"SEMBOLİK BİR ADIM"

Ekinci, daha evvel dört papanın Türkiye’yi ziyaret ettiğini ama 14. Leo’nun İznik’e ziyaret yapan ilk papa olduğunu kaydederek “Ziyaret Hristiyanlığın birlik hedefi için atılmış sembolik bir adım olarak yorumlanabilir. Zira Hristiyanlar İznik konsülünden evvel ihtilaf içindeydiler ve bunu orada kendilerince çözdüler” diye konuşuyor.

Papanın temsil ettiği Katolik mezhebi ile Ortodoksluk arasında asırlardır derin çatışmaların olduğunu kaydeden Prof. Ekinci, ziyaretin dinî maksatlarından ziyade politik ajandasının kuvvetli olduğunu kaydederek şöyle konuşuyor:

“Papaların Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerin esas maksadı, İstanbul’daki Ortodoks Patriği ile diyalog kurmaktır. Ancak bu, Hristiyanlığın birleşmesi için değildir. Papa, dünya siyasetindeki nüfuzuna paralel bir mesaj vermek için bunu yapmaktadır. Moskova Patriği, İstanbul’daki Ortodoks Patriği’nin rakibidir. Batı, Papa’yı İstanbul’la diyalog hâlinde olmaya sevk etmektedir. İstanbul’u güçlendirerek bir denge kurulması istenmektedir.”

"BU İŞİN EKÜMENİKLİKLE ALAKASI YOK"

Atatürk’ün papaların ziyaretini ekümeniklik düşüncesine karşı yasakladığına dair iddiaları da değerlendiren Ekinci “Atatürk’ün böyle bir teşebbüsü yasakladığına dair bir bilgi yoktur. Çünkü Atatürk zamanında hiçbir papanın Türkiye’ye gelme planı olmadı. Bu işin ekümeniklikle alakası da yoktur. Zira papa, patriğin rakibidir” diyor.

