Papa 14. Leo’ya, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılı dolayısıyla Bursa’nın coğrafi işaretli zeytin, kestane şekeri ve deveci armudu gibi yöresel lezzetlerinden oluşan özel sepetler hediye edildi. Bursa ipeğinden hazırlanan Nusret Çolpan minyatürüne hayran kalan Papa, kente ait değerlerin tanıtıldığı sunumu ilgiyle dinleyerek Bursa halkına teşekkür etti.

Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenine katılan Papa 14. Leo'ya üç ayrı sepette Bursa ile özdeşleşmiş ürünler hediye verildi.

Papa 14. Leo'ya hediye edilen zeytin sepetinde, Gemlik ve İznik yöresinden zeytin ve zeytinyağı, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretli Gemlik zeytini, ⁠yeşil domat zeytin, ⁠yeşil biber dolgulu zeytin, yeşil ızgara zeytin ve ⁠yeşil çizik zeytin yer aldı. Kestane sepetinde de dünya çapında meşhur olan AB coğrafi işaretli Bursa kestane şekeri ile Bursa kestanesi bulunurken, coğrafi işaretli Bursa Gürsu deveci armudundan oluşan bir sepet de sunuldu.

Vatikan Devlet Başkanı'na, Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'yı Uludağ'dan aşağıya doğru bir "cennet tasviri" üslubuyla gösteren, Bursa ipeğinden yapılmış Nusret Çolpan çizimi bir minyatür de takdim edildi.

Papa'ya 3 sepet hediye! Bursa'da Türk misafirperverliğiyle karşılandı

Minyatüre ise hayran kaldığı bildirilen Papa 14. Leo'ya, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve Bursa'yla ilgili bir sunum da yapıldı.

Verilen bilgileri dikkatle dinleyen Papa'nın, Bursa halkına teşekkür ettiği öğrenildi.

