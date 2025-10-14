AK Parti'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'uçak' talimatına ilk yorum: Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti'nin kongre merkezinde gerçekleştirilen MKYK Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.

Gazze'deki ateşkes anlaşmasına değinen Çelik, "Orta Doğu sorunu Filistin sorunudur. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalıdır. Filistin sorunu çözülmeden, bölgenin de sorunları çözülemez" dedi.

"ULUSLARARASI İRADE ORTAYA KONULDU"

Çelik'in açıklamaları şöyle devam etti: "Daha gidilecek çok yol var. Netanyahu'nun siyasi geleceğini katliam yapmaya bağlamış bir siyasi figür olduğu çok nettir. Bu ateşkese şimdilik uyum göstermiş gibi yapıyorlar. Tabi dün imzalanan niyet beyanı, son 2 yıla baktığımızda yeni bir dönemin işaretidir. Uluslararası irade çok net şekilde ortaya konmuş oldu. Bundan sonra kalıcı barışın nasıl sağlanacağı gündemi açıldı.

Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Filistin dışından birileri tarafından yönetilmeleri de mümkün değildir. Onların tüm haklarını elinden almaya dönük her planın sonuna kadar karşısında olacağız. Kardeşlerimize bir kez daha sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE ODAĞI KAYBETMEMEK LAZIM"

Terörsüz Türkiye ile çalışmalar aynı şekilde devam etmekte. Bir takım odaklar tarafından bu sürecin sabote edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Suriye'de de SDG benzeri yapılar tarafından bu sürecin rayından çıkarılmasına karşı duracağımızı bir kere daha ifade etmek isterim. Odağı kaybetmemek lazım. Odak, PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakması sürecinin tamamlanmasıdır.

Sayın Bahçeli'nin hibe ettiği arsa üzerine Türkiye'nin en büyük cemevinin açılışı gerçekleştirildi. Bu birlik ve beraberliğimiz için son derece güzel bir mesaj oldu. Sayın Bahçeli'ye de bir kez daha teşekkür ediyoruz.

ÖZEL'İN GRUP TOPLANTISINDAKİ İFADELERİNE TEPKİ

Bugünkü grup konuşmasında CHP lideri sayın Özel bazı dış politika konularından bahsetmiş. Özellikle yabancı liderlere atıf yaparak, kendisi sanki onların yanındaymışçasına 'Dediler, yaptılar, böyle mesaj verdiler' şeklinde ifadeler kullanıyor. Trump'ın yanındaymış gibi nasıl davrandığından bahsediyor. Magazine konu olabilecek yaklaşımlar üretmeye çalışıyor.

Bu politik magazin ifadelerinin ana muhalefet lideri tarafından kullanılması inanılmaz bir seviye düşüşüdür. Başkan Putin güya Türkiye'yi tehdit etmiş. Politik magazinin bile sınırlarını zorlayan, dedikodu diyebileceğimiz bir takım yaklaşımlar konuşuyor. Kendisi sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini sorgulamaya kalkıyor. Siz, CHP olarak Hamas'a terör örgütü dediniz. Tepkiler üzerine 'öyle demek istemedik, terör eylemleri yapıyorlar demek istedik' dediniz.

Sizin Filistin meselesindeki siciliniz ortada. Keşke İspanya Başbakanı kadar Filistin'in yanında durabilseydiniz. Madem dış politikaya bu kadar merak saldınız, bağımlı oldunuz; ben de size dış politikadan örnek vereyim. Ciddiye alınacak bir tarafınız yok! Bunları size kim söylüyorsa, sizi yanlış yere sevk ediyor. Biz rakibimizin bile bu duruma düşmesini istemeyiz. Gülünç duruma düşüyorsunuz! Sayın Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda insanlığın en gür sesidir.

ASKERİ HASTANELER AÇILACAK MI?

(Askeri hastanelerin açılması konusu...) Bölgemizdeki çeşitli savaşlar, krizler çerçevesinde belli değerlendirmeler şeklinde gözden geçiriliyor. Cumhurbaşkanımız, MSB'ye talimat verdi. Tüm yaşananlardan yola çıkarak hangi yaklaşımların güncellenmesi, revize edilmesi gerektiği yönünde bir çalışma yapılmasını istedi. MSB bu çalışmayı yürütüyor.

"ZİRVEYE BİRÇOK SENAYOYU HAZIRLAYIP GİTTİK"

(Erdoğan'ın uçağının Mısır'da pisti pas geçmesi ve Netanyahu'nun zirveye katılma ihtimali...) Çok ayrıntı vermeyeyim ama bu zirvelere giderken birden çok senaryo çantamızda olarak gideriz. Bu zirveye herhangi bir şekilde Netanyahu'nun katılması söz konusu değildi. Biz her türlü senaryoya hazır olduğumuz için böyle bir durum olduğunda da ne yapılacağına dair bir senaryo hazırlanmıştı. Cumhurbaşkanımız çok nettir; Netanyahu ile aynı zirvede, aynı masada, aynı karede olmayı kabul etmezdi!"