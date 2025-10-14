Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Toplantı yapıldı, veda kararı çıktı

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, Samandıra'ya neşter vurmaya devam ediyor.

İKİ İSİM KADRO DIŞI BIRAKILDI

Sadettin Saran ve yönetimi; Yardımcı Antrenör Gökhan Gönül, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yollarını ayırdı. Sarı lacivertli yönetim, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u ise kadro dışı bıraktı.

SCOUT EKİBİYLE TOPLANTI YAPILDI

Samandıra'ya neşter vurmaya devam eden Sadettin Saran ve yönetimi, Sabah Gazetesi'ne göre scout ekibiyle toplantı gerçekleştirdi ve bugüne kadarki çalışmaların detaylı raporunu istedi.

YÖNETİMİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yönetim, yapılan incelemelerde Fenerbahçe Akademisi'nden "yetersiz" raporuyla gönderilen bazı scoutların kısa bir süre sonra A takımın scout ekibine dahil edildiğini tespit etti.

SCOUT EKİBİYLE VEDALAŞMA KARARI

Sadettin Saran ve yönetimi, yola yeni bir scout ekibiyle devam etme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, futbolcu izleme komitesini tamamen yenileyecek.