Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Toplantı yapıldı, veda kararı çıktı
Fenerbahçe Başkanı Saran ve yönetimi, Samandıra'da değişiklik yapmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gerçekleştirilen operasyonun son kurbanı ise scout ekibi oldu. Saran, toplantı gerçekleştirdiği scout ekibiyle yolları ayırma kararı aldı.
Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, Samandıra'ya neşter vurmaya devam ediyor.
İKİ İSİM KADRO DIŞI BIRAKILDI
Sadettin Saran ve yönetimi; Yardımcı Antrenör Gökhan Gönül, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yollarını ayırdı. Sarı lacivertli yönetim, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u ise kadro dışı bıraktı.
SCOUT EKİBİYLE TOPLANTI YAPILDI
Samandıra'ya neşter vurmaya devam eden Sadettin Saran ve yönetimi, Sabah Gazetesi'ne göre scout ekibiyle toplantı gerçekleştirdi ve bugüne kadarki çalışmaların detaylı raporunu istedi.
YÖNETİMİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Yönetim, yapılan incelemelerde Fenerbahçe Akademisi'nden "yetersiz" raporuyla gönderilen bazı scoutların kısa bir süre sonra A takımın scout ekibine dahil edildiğini tespit etti.
SCOUT EKİBİYLE VEDALAŞMA KARARI
Sadettin Saran ve yönetimi, yola yeni bir scout ekibiyle devam etme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, futbolcu izleme komitesini tamamen yenileyecek.