Süper Lig tarihine geçmişti! Uğurcan Çakır, 'vergi rekortmenleri' listesinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından duyurulan 2024 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmenleri listesindeki bir isim dikkat çekti. Bordo-mavili kulüpten rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, Trabzon'da vergi rekortmenleri listesine girdi. Milli kaleci, 'Süper Lig'de bir takımdan diğerine giden en pahalı futbolcu' olmuştu.

GİB, 2024 yılına ilişkin gelir vergisi rekortmenleri listesini duyurdu. Trabzonspor'dan KDV dahil 36 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olan milli file bekçisiUğurcan Çakır, Trabzon’da 2024 Gelir Vergisi rekortmenleri sıralamasında 3'üncü sırada yer aldı.

22 MİLYON 714 BİN 624 TL VERGİ

Galatasaray ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki kalecinin, sırasıyla 110 milyon TL, 120 milyon TL, 130 milyon TL, 140 milyon TL ve 150 milyon TL garanti ücret kazanacağı bildirilmişti.

Trabzon yerel basınından 61Saat'in haberine göre; Uğurcan Çakır'ın,Trabzonspor forması giydiği döneme dair beyan ettiği gelir üzerinden tahakkuk eden vergi miktarının 22 milyon 714 bin 624 TL olarak açıklandı.

ERTUĞRUL DOĞAN DA LİSTEDE

Öte yandan Kurumlar Vergisi sıralamasında sahibi olduğu  Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret A.Ş. ile ilk sırada bulunan Trabzonspor KulübüBaşkanı Ertuğrul Doğan, bireysel vergi rekortmenleri listesinde 23'üncü sıranın sahibi olduBaşkan Doğan’a 2024 yılı için 4 milyon 298 bin 104 TL gelirler vergisi tahakkuku oluştu.

