Adana'nın vergi rekortmeni Vincenzo Montella! İşte ödediği tutar...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı. Adana Defterdarlığı'nın yayımladığı verilere göre Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, 60 milyon 814 bin 988 TL 12 kuruş gelir vergisi ödeyerek Adana'da birinci sıraya yerleşti.

İtalyan teknik adamın, maaş ve huzur hakkı gelirlerinden ödediği vergiyle zirveye oturduğu belirtildi.

İŞTE LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer alan isimler kimliklerinin açıklanmasını istemezken, turunçgil yetiştiricisi Bülent Özler 19,7 milyon TL vergiyle dördüncü sırada, Ziya Kıvanç ise menkul sermaye gelirlerinden ödediği 18,3 milyon TL ile beşinci sırada yer aldı.

2023'TE DE ZİRVEDEYDİ

Montella, Türkiye kariyerine 2 Eylül 2021 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında Adana Demirspor’un teknik direktörü olarak başlamıştı. Başarılı teknik adam, 2023 yılında da ödediği 36 milyon 479 bin lira vergi ile listenin başında yer almıştı.

FUTBOLCULAR LİSTELERDE ÜST SIRALARDA

Spor dünyasından isimlerin yer aldığı diğer illerdeki listeler de dikkat çekti. Sivas’ta, Sivasspor’un Yunan orta saha oyuncusu Charilaos Charisis, 7 milyon 650 bin TL vergiyle 2024 yılı listesinde ikinci sırada yer aldı.

Benzer şekilde Konya’da, Konyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Haubert Sitya, 12 milyon 567 bin TL vergiyle ilin 12’nci büyük mükellefi oldu. Aynı takımda forma giyen Alassane Ndao6 milyon 713 bin TL ile 27’nci, Adil Demirbağ ise 3 milyon 883 bin TL ile 50’nci sırada yer aldı.