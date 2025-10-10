'Atik Ailesi' vergi rekortmeni oldu! Resmi rakam açıklandı, işte ödedikleri tutar...

Bolu Defterdarlığı, kentte 2024 yılında en fazla vergi ödeyen isimleri açıkladı. Listenin zirvesinde yer alan sürpriz isim ise herkesi şaşırttı. Açıklanan listeye göre, Bolu'nun vergi rekortmeni bir içerik üreticisi oldu.

'ATİK AİLESİ' BOLU'NUN ZİRVESİNDE

YouTube'da 4 milyondan fazla abonesi bulunan ve Instagram paylaşımlarıyla da milyonlara ulaşan Atik Ailesi, kamp ve doğa temalı içerikleriyle dünya çapında tanınıyor. Kanalın sahibi Burcu Atik, 8 milyon 206 bin 621 lira vergi ödeyerek Bolu'da birinci sıraya yerleşti.

Çektikleri kamp videolarıyla ün kazanan Atik Ailesi, ödedikleri vergi miktarıyla sanayi ve turizm kenti Bolu'daki birçok iş insanını geride bıraktı.

YURT DIŞINDAN DA İLGİ BÜYÜK

Özgür Atik, Burcu Atik ve kızları Nehir Atik’ten oluşan aile, 2018 yılından bu yana içerik üretiyor. Doğaya olan ilgilerini samimi bir dille aktaran aile, kamp videoları, pratik bilgiler içeren kısa paylaşımlar ve aile yaşamlarını konu alan içerikleriyle yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da büyük ilgi görüyor.

Ailenin YouTube'daki en çok izlenen videosu Şiddetli Karda Sobalı Kamyon Karavan ile Kamp 33 milyon izlenmeyi geçti. Instagram'da paylaştıkları çadır kurma videosu ise 44 milyon görüntülenmeye ulaştı.

İKİNCİ SIRADA KAYIŞOĞLU VAR

Öte yandan defterdarlığın açıkladığı verilere göre, ikinci sırada 7,5 milyon TL beyan eden vinç kiralama hizmetleri işletmecisi Osman Kayışoğlu, üçüncü sırada ise 6,6 milyon TL ile menkul sermaye iradı faaliyetleri yürüten Şükrü Zengin yer aldı.

İşte Bolu Defterdarlığı tarafından paylaşılan 2024 yılı gelir vergisi listesi...