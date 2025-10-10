Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 'Atik Ailesi' vergi rekortmeni oldu! Resmi rakam açıklandı, işte ödedikleri tutar...

'Atik Ailesi' vergi rekortmeni oldu! Resmi rakam açıklandı, işte ödedikleri tutar...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Atik Ailesi&#039; vergi rekortmeni oldu! Resmi rakam açıklandı, işte ödedikleri tutar...
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YouTube'da 4 milyonu aşkın abonesi bulunan 'Atik Ailesi' hesabında içerik üreten Burcu Atik, 8,2 milyon TL vergi beyanıyla Bolu'nun 2024 yılı vergi rekortmeni oldu.

Bolu Defterdarlığı, kentte 2024 yılında en fazla vergi ödeyen isimleri açıkladı. Listenin zirvesinde yer alan sürpriz isim ise herkesi şaşırttı. Açıklanan listeye göre, Bolu'nun vergi rekortmeni bir içerik üreticisi oldu.

'ATİK AİLESİ' BOLU'NUN ZİRVESİNDE

YouTube'da 4 milyondan fazla abonesi bulunan ve Instagram paylaşımlarıyla da milyonlara ulaşan Atik Ailesi, kamp ve doğa temalı içerikleriyle dünya çapında tanınıyor. Kanalın sahibi Burcu Atik, 8 milyon 206 bin 621 lira vergi ödeyerek Bolu'da birinci sıraya yerleşti.

Çektikleri kamp videolarıyla ün kazanan Atik Ailesi, ödedikleri vergi miktarıyla sanayi ve turizm kenti Bolu'daki birçok iş insanını geride bıraktı.

'Atik Ailesi' vergi rekortmeni oldu! Resmi rakam açıklandı, işte ödedikleri tutar... - 1. Resim

YURT DIŞINDAN DA İLGİ BÜYÜK

Özgür Atik, Burcu Atik ve kızları Nehir Atik’ten oluşan aile, 2018 yılından bu yana içerik üretiyor. Doğaya olan ilgilerini samimi bir dille aktaran aile, kamp videoları, pratik bilgiler içeren kısa paylaşımlar ve aile yaşamlarını konu alan içerikleriyle yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da büyük ilgi görüyor.

Ailenin YouTube'daki en çok izlenen videosu Şiddetli Karda Sobalı Kamyon Karavan ile Kamp 33 milyon izlenmeyi geçti. Instagram'da paylaştıkları çadır kurma videosu ise 44 milyon görüntülenmeye ulaştı.

İKİNCİ SIRADA KAYIŞOĞLU VAR

Öte yandan defterdarlığın açıkladığı verilere göre, ikinci sırada 7,5 milyon TL beyan eden vinç kiralama hizmetleri işletmecisi Osman Kayışoğlu, üçüncü sırada ise 6,6 milyon TL ile menkul sermaye iradı faaliyetleri yürüten Şükrü Zengin yer aldı.

İşte Bolu Defterdarlığı tarafından paylaşılan 2024 yılı gelir vergisi listesi...

'Atik Ailesi' vergi rekortmeni oldu! Resmi rakam açıklandı, işte ödedikleri tutar... - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Almanya'da Filistin'e destek gösterilerinde ortalık karıştı! Polis, milletvekiline yumrukla saldırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BIST 100 güne sınırlı primle başladı! Borsada 3 kritik beklenti - EkonomiBorsada 3 kritik beklenti...Çevre illere göre fazla bulundu! Kastamonu'da ekmeğe yapılan zam iptal - EkonomiBir kentimizde ekmek zammı iptal olduKırmızı et fiyatları düşüşe geçti - EkonomiKırmızı et fiyatları düşüşe geçtiFaiz %2,69'dan başlıyor! İşte konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en uygun bankalar - EkonomiEn uygun kredi hangi bankada?Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma fırsatı bugün sona eriyor - EkonomiBugün son gün, kaçıran pişman olurBakanlık düğmeye bastı! 200'den fazla personel işe alınacak - EkonomiBakanlık düğmeye bastı! 200'den fazla personel işe alınacak
Sonraki Haber Yükleniyor...