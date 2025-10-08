Bolu'da iki araç çarpıştı! 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Bolu'da Sağlık Mahallesi Çömlekçiler Caddesi üzerinde ara sokağa dönüş yapmak isteyen hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştı. Ş.İ. yönetimindeki hafif ticari araç, ara sokağa dönüş yapmak istediği sırada M.K. idaresindeki otomobile vurdu. Kazanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar meydana gelirken hafif ticari araçta bulunan 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ ODUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.