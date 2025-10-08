Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bolu'da iki araç çarpıştı! 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Bolu'da iki araç çarpıştı! 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu’da ara sokağa dönüş yapmak isteyen hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar meydana gelirken 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Bolu'da Sağlık Mahallesi Çömlekçiler Caddesi üzerinde ara sokağa dönüş yapmak isteyen hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştı. Ş.İ. yönetimindeki hafif ticari araç, ara sokağa dönüş yapmak istediği sırada M.K. idaresindeki otomobile vurdu. Kazanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar meydana gelirken hafif ticari araçta bulunan 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Bolu'da iki araç çarpıştı! 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı - 1. Resim

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ ODUĞU ÖĞRENİLDİ 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

LOGISTECH 2025 Fuarı'nda kişiselleştirilmiş lojistik çözümleri öne çıkıyorGözleri Karadeniz nerede çekiliyor? Çekim yeri araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'in alıkoyduğu 3 vekile destek: 3 milyon Mehmetçik gelir, kıyamet kopar! - Gündem"3 milyon Mehmetçik gelir, kıyamet kopar!"Fabrika yangında kül oldu! 4 işçi hastanelik oldu - GündemFabrika yangında kül oldu! 4 işçi hastanelik olduÖzgürlük Filosu'nda 3 milletvekili İsrail tarafından alıkonuldu! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan çağrı geldi - GündemTBMM Başkanı Kurtulmuş'tan çağrı geldiKırşehir'de ruhsatsız tüfek ele geçirildi! - GündemKırşehir'de ruhsatsız tüfek ele geçirildi!Adana fırtınaya teslim! Okulun çatısı uçtu, ağaçlar devrildi - GündemOkulun çatısı, araçların üzerine uçtuFETÖ yalanıyla 10 milyon liralık vurgun yaptı! - GündemFETÖ yalanıyla 10 milyon liralık vurgun yaptı!
Sonraki Haber Yükleniyor...