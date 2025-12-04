İhlas Haber Ajansı
Aç kalan kurtlar mahallede eşeği parçaladı! O anlar kamerada
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde aç kalan kurt sürüsü yerleşim yerine geldi. Kurtların sokakta dolaşan eşeği saldırarak parçaladığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kadınhanı ilçesi Örnekköy Mahallesi sakinleri sokakta bir hayvanın parçalandığının görülmesi üzerine güvenlik kameralarını inceledi.
KURTLARIN SALDIRISI KAMERADA
Mahalle sakinleri izledikleri görüntülerde, yerleşim yerine gece saatlerinde kurt sürüsünün geldiğini belirledi. Görüntülerde sokakta gezen aç kurtların, fark ettikleri eşeği saldırarak parçaladıkları anlar yer aldı.
UYARI YAPILDI
Mahalle sakinleri, vatandaşları kurtların saldırılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
