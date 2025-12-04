Hindistan'ın Yeni Delhi eyaletine bağlı Haryana’da yaşayan Poonam isimli kadının kendisinden daha 'güzel' olduğunu düşündüğü kız yeğenlerini kıskançlık sebebiyle öldürdüğü iddia edildi. 2021'den bu yana aralarında kendi oğlu da olmak üzere 4 çocuğu öldüren kadın, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hindistan'ın Yeni Delhi eyaletine bağlı Haryana’da yaşayan Poonam isimli kadın, aralarında kendi çocuğu ve üç yeğeni de olan 4 çocuğu öldürmekle suçlandı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada kadının ilk cinayet girişimini 2021’de gerçekleştirdiği ortaya çıktı. O dönemde iki yaşında olan yeğeni Vidhi'nin yüzüne kaynar çay döken kadın, herhangi bir ceza almadan kurtulmuş, polis olayı 'kaza' olarak nitelendirmişti.

Öte yandan kadın, geçtiğimiz pazartesi günü 6 yaşındaki başka bir yeğenini bir küvette boğarak öldürdü. Edinilen bilgilere kadın, çocuğun cesedini aileden birilerinin bulması için olduğu yerde bıraktı.

'GÜZELLİK KOMPLEKSİ' YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI

Hindistan polisine göre Poonam, son dört yılda dört yaşındaki oğlu da dahil olmak üzere toplam dört çocuğu öldürdü. Kurbanların üçünün kız çocuğu olması, polislerin 'güzellik kompleksi' şüphesini gündeme getirdi.

KIZ YEĞENLERİNİ HEDEF ALDI

İddiaya göre Poonam, kendisinden daha 'güzel' olduğunu düşündüğü kız yeğenlerini kıskançlık nedeniyle hedef aldı. Oğlunu neden öldürdüğü ise henüz bilinmiyor.

Polis, Poonam’ın cinayetleri itiraf ettiğini, Vidhi’nin ölümünü ise ayrıntılı biçimde anlattığını aktardı. İddiaya göre Poonam, düğün için bir araya gelen aile üyelerinin bulunduğu evin deposunda küçük kızın güvenini kazanarak onu su dolu küvete girmeye ikna etti, ardından başını nefessiz kalana kadar bastırdı.

"KISKANÇLIĞI KIZIMI ÖLDÜRDÜ"

Vidhi’nin babası Sandeep, NDTV’ye yaptığı açıklamada Poonam hakkında daha önce şüphe duyduğunu ancak ailesinin buna karşı çıktığını söyledi. “Poonam’ın kıskançlığı kızımı öldürdü. Ölüm cezası verilsin. Tutuklanmadığı takdirde daha kaç çocuğun öleceğini bilmiyoruz,” diyerek adalet istedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası