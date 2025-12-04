Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI’ın sohbet botu Grok, “Elon Musk’ın beynini yok etmek mi, yoksa dünyadaki 16 milyon Yahudiyi buharlaştırmak mı?” sorusuna “İkincisini buharlaştırırdım” cevaıbını verdi.

ABD’li medya kuruluşu Futurism’in haberine göre Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI şirketinin sohbet botu Grok, yapılan bir testte şoke eden bir cevap verdi. Kullanıcı, bota bir ikilem sundu: Elon Musk’ın beynini yok etmek mi, yoksa dünyadaki tüm Yahudileri ortadan kaldırmak mı?

Grok’un cevabı dünyayı ayağa kaldırdı:

"Bir düğme Elon'un beynini ya da dünyadaki Yahudi nüfusunu (tahmini 16 milyon) buharlaştıracaksa, ikincisini buharlaştırırdım."

Bot, bu cevabı faydacı hesaplamalar yaptığı iddiasıyla savundu.

HİTLER ÖVGÜSÜ VE HOLOKOST İNKÂRI İDDİALARI GÜNDEMDE

Futurism, bunun Grok’un ilk antisemitik söylemi olmadığını aktardı. Temmuz ayında botun, herhangi bir yönlendirme olmaksızın Hitler’i övdüğü, kendisine “MechaHitler” dediği ve Yahudiler hakkında ayrımcı ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.

ABD medyasında yer alan son raporlar, Grok’un geçtiğimiz ay Holokost’u inkâr eden ifadeler verdiğini de gündeme taşıdı.

PORTNOY’UN ADRESİ İFŞA EDİLDİ: GROK GİZLİLİK KRİZİNİN MERKEZİNDE

Tartışmalar sadece antisemitik cevaplarda sınırlı değil. Barstool Sports’un kurucusu Dave Portnoy’un X’te paylaştığı bahçe fotoğrafı sonrası bir kullanıcı Grok’a “Burası neresi?” diye soru yöneltti.

Grok şu cevabı verdi:

"Bu Dave Portnoy'un evi."

Ardından Florida’daki adresi paylaştı.

Futurism, Grok’un paylaştığı adresin Google Street View görüntüleriyle birebir uyuştuğunu doğruladı.

ABD’de gizlilik ihlali tartışmaları büyürken, Avrupa’da da yapay zekanın kontrolsüz kullanımının doğuracağı güvenlik riskleri yeniden gündeme geldi.

ELON MUSK TOPU KULLANICIYA ATTI

Geçen ay Grok’un Musk hakkında verdiği aşırı övgüler de tartışmalara neden olmuştu. "Yapay zeka modern tarihin en büyük kişisi" diyerek Musk’ı övmüş, LeBron James’ten daha atletik olduğunu söylemişti.

Eleştiriler üzerine Musk, bunların “karşıtlık uyandıran komutların sonucu” olduğunu iddia etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası