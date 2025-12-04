EuroLeague’de 14. haftasında Anadolu Efes - Real Madrid mücadelesi gündemde! Anadolu Efes - Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak açıklandı.

Anadolu Efes Avrupa’da çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet elde ederken son olarak Monaco deplasmanında ağır bir yenilgi almıştı. Karşılaşmanın ardından teknik kadroda değişikliğe gidildi. Takım ise maça yardımcı antrenör Radovan Trifunovic yönetiminde hazırlanıyor.

Real Madrid 13 hafta sonunda 7 maç kazanarak üst sıralara tutunmayı sürdürdü. Peki, Anadolu Efes - Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman?

Anadolu Efes - Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman? EuroLeague karşılaşması bu akşam!

ANADOLU EFES - REAL MADRID BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?



EuroLeague’in 14. haftasında oynanacak Anadolu Efes - Real Madrid karşılaşması merakla bekleniyor. İstanbul’da gerçekleşecek mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes - Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman? EuroLeague karşılaşması bu akşam!

ANADOLU EFES - REAL MADRID BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Anadolu Efes - Real Madrid basketbol maçı 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı oynanacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.15’te başlayacak.

Anadolu Efes - Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman? EuroLeague karşılaşması bu akşam!

ANADOLU EFES - REAL MADRID GEÇMİŞ KARŞILAŞMALARI



Geçen sezonda İspanya’da oynanan mücadelede Anadolu Efes sahadan 74-64 üstünlükle ayrılmıştı. İkinci buluşma ise İstanbul’da gerçekleşmiş ve lacivert-beyazlı ekip bu kez 79-73’lük skorla rakibini bir kez daha mağlup etmişti. Bu akşam da Anadolu Efes'in Real Madrid karşısında galibiyet kazanması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER SPOR Kadınlar Basketbolu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi belli oluyor

Haberle İlgili Daha Fazlası