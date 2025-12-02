Kadınlar Basketbolu Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Aralık Çarşamba günü sahibini bulacak. 30'uncusu oynanacak kupa maçında Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin karşılaşacak. İki ekip üst üste 4'üncü defa kupada karşı karşıya geliyor.

İlk kez 1993'te düzenlenen, 2020 ve 2021'de Kovid-19 salgını, 2023'te de Kahramanmaraş depremleri sebebiyle oynanmayan kupa karşılaşmasının 30'uncusu, yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Türkiye Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin, kupanın 2025'teki sahibi olmak için mücadele edecek. 3 senedir kupayı kazanmak için karşı karşıya gelen iki ekip, bu sene de birbirlerine rakip olarak 4'üncü kez oynayacaklar. Başkent Ankara, 21. kez Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına ev sahipliği yapacak.

4'ÜNCÜ KEZ KUPA İÇİN PARKEDELER

4'ÜNCÜ KEZ KUPA İÇİN PARKEDELER

Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda peş peşe 4. defa karşılaşacak. 2019'da Kayseri'de oynanan ilk ve geçen yıl Ankara'daki son randevuyu Fenerbahçe kazandı. ÇBK Mersin ise 2022'de yine başkentin ev sahipliği yaptığı maçta tarihindeki tek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı elde etti.

Daha önce oynanan 3 karşılaşmanın skorları şöyle:

2019 - Fenerbahçe-ÇBK Mersin: 86-62

2022 - ÇBK Mersin-Fenerbahçe: 84-78

2024 - Fenerbahçe-ÇBK Mersin: 65-64

ÇBK Mersin 2022'de yine başkentin ev sahipliği yaptığı maçta tarihindeki tek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı elde etti

FENERBAHÇE'NİN 19'UNCU FİNALİ

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 2004 yılından bu yana oynanan tüm finallerde yer aldı.

Arka arkaya 19'uncu, toplamda 24'üncü kez Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına çıkacak sarı-lacivertliler, iki alanda da rekoru elinde tutuyor.

Çimsa ÇBK Mersin ise 4. defa finalde boy gösterecek.

KUPANIN EN BAŞARILISI FENERBAHÇE

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 kez kaldıran, 10 defa ise final oynayan Fenerbahçe, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını taşıyor.

1999'da Galatasaray'a karşı oynadığı maçı kazanarak ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı alan sarı-lacivertliler, 2000 yılında da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 2001'de ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.

13 kez kaldıran, 10 defa ise final oynayan Fenerbahçe, organizasyonun en başarılı takımı

Kupada 2004'te Erdemirspor'u, 2005 ve 2007 senelerinde Beşiktaş'ı yenerek zafere ulaşan sarı-lacivertliler, 2010, 2012, 2013, 2014 ve 2015'te Galatasaray'ı, 2019 ve 2024'te ise ÇBK Mersin'i mağlup etti.

