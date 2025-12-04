Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur karşılaşmaları sürüyor. Yalova FK 77 ile Gaziantep FK, tek maç eleme usulüyle tur bileti almak için karşı karşıya gelecek. Yalova FK 77 - Gaziantep FK maçı şifresiz yayın bilgileri açıklandı.

Türkiye Kupası’nda heyecan, TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşil Yalova FK 77 ile Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK arasındaki mücadeleyle devam edecek. Kupanın sürprizlere açık yapısı bu maçı daha da merak edilir kılıyor. Futbolseverler tarafından “Yalova FK 77 - Gaziantep FK maçı şifresiz yayın bilgileri" araştırılıyor.

YALOVA FK - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası’nda tek maç üzerinden oynanacak 4. tur mücadelesi, Yalova temsilcisi ile Gaziantep ekibini karşı karşıya getirecek. Ev sahibi Yalova FK 77, son dönemde gösterdiği performansla taraftarının güvenini kazanırken yeşil-beyazlı ekip, kupa öncesinde çıktığı son 5 resmi maçta 3 galibiyet elde etti ve hücumda etkili bir görüntü sergiledi.

Rakip Gaziantep FK ise Süper Lig’deki dalgalı performansını kupa maçında geride bırakmak istiyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde sahaya çıkacak olan kırmızı-siyahlılar için bu maç, moral ve yeniden ivme kazanma fırsatı niteliği taşıyor.

Yalova FK 77 - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? ZTK'da 4. tur heyecanı!

YALOVA FK - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Türkiye Kupası yayın hakları kapsamında A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlere ulaşacak. Kupanın her turunda olduğu gibi bu maç da şifresiz şekilde yayınlanacak. Yalova’da oynanacak maç, ev sahibi ekibin taraftarı ve şehir sakinleri tarafından yoğun ilgi görüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası