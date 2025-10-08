Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mersin'deki kazada vefat edenler toprağa verildi

Mersin'deki kazada vefat edenler toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mersin&#039;deki kazada vefat edenler toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı

Mersin'de dün meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole uçması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıkmıştı. Ölen işçilerin cenazeleri bugün gözyaşları ile toprağa verildi. Birlikte vefat edip peş peşe gömüldüler...

Kaza, dün sabah ilçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi. Domates toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cemal K. (19) idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu.

Kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden Suzan Uğuz'un cenazesi dün Kocahasanlı Asri Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazada ölenlerden 2'sinin cenazesi de bugün son yolculuğuna uğurlandı. 47 yaşındaki Şerife Karakuş ile 55 yaşındaki emekli polis memuru Mustafa Üstün'ün cenazesi yarım saat arayla Türbe Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazlarının ardından Karakuş ile Üstün'ün naaşları defnedildi. Cenaze törenlerine Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, vatandaşlar, aileler ve yakınları katıldı.

Vefat edenlerden Münevver Anamurlu'nun cenazesinin de bugün Limonlu Mahallesi Mezarlığı’nda öğle namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.

