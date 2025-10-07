Mersin'deki olayın aslı belli oldu! 4 kişinin ölüp 14 kişinin yaralandığı kazada şoför ehliyetsiz çıktı

Kaza, 06.40 sıralarında Erdemli ilçesine bağlı Avgadı Yaylası olarak bilinen Erdemli Güzeloluk ile Sarıkaya Mahalleleri arasında Kargagediği Arkıt mevkiinde meydana geldi.

19 YAŞINDAKİ ŞOFÖR EHLİYETSİZ ÇIKTI

19 yaşındaki Cemal K. idaresindeki minibüs, rot milinin çıkması üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile 10 metrelik şarampole uçtu. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. Minibüste sıkışan yaralılar çıkartılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere gönderildi. Kazayı yapan sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 14 KİŞİ YARALANDI

Olay yerinde yapılan incelemede 4 işçinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan birinin başta öldü olarak değerlendirildiği ancak nabız alınmasının ardından müdahale edilerek hayata döndürüldüğü öğrenildi.

MERSİN VALİSİ OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPTI

Olay yerinde incelemelerde bulunan Mersin Valisi Atilla Toros, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'dan bilgi aldı. Başsağlığı dileyerek kaza ile ilgili bilgi veren Vali Toros,"Sabah saat: 06.40 sıralarında Erdemli ilçemize bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Tarım işçilerimizi taşıyan bir minibüs yaklaşık 10 metreden aşağı yuvarlanmış. 4 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 14 vatandaşımızda hastanelere sevk edildi. Yaralılarımızı da yakında takip ediyoruz. Hepimizin başı sağolsun, son derece üzücü bir kaza" dedi.

MERSİN'DEKİ KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Savcının incelemesinin ardından cenazeler ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan kimlik tespitiyle ölenlerin isimleri de belirlendi. Kazada ölenlerin isimleri şu şekilde; Şerif Karakuş, Mustafa Üstün, Suzan Uğuz ve Münevver Anamur.