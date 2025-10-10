A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan Bulgaristan mücadelesi öncesi İspanya maçı itirafı

Vincenzo Montella ve Uğurcan Çakır, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile oynanacak maç öncesi konuştu.

MONTELLA: ÇOK SICAK BİR ATMOSFERDE KARŞILAŞACAĞIZ

Bulgaristan takımına dair gerekli araştırmaları yaptıklarını ve iyi bir şekilde hazırlandıklarını kaydeden Montella, "Dikkatli bir şekilde dersimize çalıştık. Ne gerekiyorsa yaptık. Yeni bir hocaları olduğunu biliyoruz, geçmişine de baktık oyunu için. Çalışma fırsatımız oldu. Rakibin güçlü ve zayıf yanlarına bakıyoruz hep. İstediğimiz sonucu almak istiyoruz. "Şunun farkındayız, yeni bir hoca ve yeni bir heyecan getirecek. Son bir fırsat olarak görüyorlar. Çok sıcak bir atmosferde karşılaşacağız. Yetenekli oyunculardan kurulu bir takım ve zaman zaman çok kompakt oynayan bir takım. Gereken şekilde çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"BİR İLKE İMZA ATMAK İSTERİZ"

Bulgaristan maçında bir ilke imza atmak istediklerini söyleyen Vincenzo Montella, "İstatistiklerin bizden yana olmadığını biz de gördük. Geldiğimden beri birçok ilke imza attık. Tarihi değiştirmek istiyoruz ve yarın da bir ilke imza atmak isteriz açıkçası." dedi.

İSPANYA MAÇI SÖZLERİ

İspanya maçından önemli dersler aldıklarını ifade eden Montella, "Çok negatif bir maçtı hepimiz açısından. İlk dakikalardan bahsediyorum, iyi başladığımız bir maçtı. Sonrasında 2 gol yedikten sonra inancımızı kaybettik gibi oldu. Bu iyi değil, tekrarının olmasını hiç istemiyoruz. Bunun farkındalığı ile hareket ediyoruz. Bu maçı analiz ederken çok zorlandık. Çok can yakan sonuçlar. Bu sonuçları sevmiyorum. Çok önemli bir ders oldu. 2002'de de ağır bir mağlubiyet gelmişti, sonrasında muazzam bir turnuva geçirmişti takımımız. Avrupa Şampiyonası'ndan önce de oldu. Tarihimizde var bunlar. Bunlar bizi motive ediyor ve itiyor. Dersimizi aldık ve en iyisini yapmak için yarın sahada buluşacağız." şeklinde konuştu.

CAN UZUN HAKKINDA

Can Uzun'un performansı hakkında konuşan Montella, "Can Uzun çok iyi bir futbolcu. Genç yeteneklerimizden biri. İkinci ligde oynarken benimle oynamaya başladı. Ona ne kadar inandığımızı herkes biliyordur. Potansiyeline inancımız çok büyük." dedi.

TÜRK VATANDAŞLIĞI

Türk vatandaşlığına dair gelen soruyu cevaplayan İtalyan çalıştırıcı, "Gerçekleşirse çok büyük onur duyarım. Benim için gurur meselesi. İsim ile alakalı aramızda şakalaştık ama resmiyet kazanmadığı sürece isim söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Bileğindeki sakatlıktan dolayı Montella'dan iki gün izin aldığını ve sağlıklı bir şekilde Milli Takım'a katıldığını belirten Çakır, "Bileğimde son maçlarda ağrı vardı. Hocamız 2 gün izin verdi. Dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu. Şu anda kendimi hazır hissediyorum. Hocam görev verirse, elimden geleni yapmak istiyorum. Ben işimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Vicdanen işimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Hem takımımda hem milli takımda en iyi performansı vermeye çalışıyorum. Futbolda ve hayatta zorlu süreçler oluyor. Benim için de oldu. Ama ben çok çalışmaya devam ettim. Kendimi geliştirmek için elimden geleni yapmaya çalıştım. Onun dışında son haftalar benim için iyi gelişti. Zorlu süreçler herkesin başına geliyor ama ben çok çalışıyorum ve takımıma yardım etmeye çalışıyorum." dedi.

"HAKAN ÇALHANOĞLU BİZİM LİDERİMİZ"

Çalhanoğlu'nun takım için çok önemli bir isim olduğunu kaydeden Çakır, "Hakan ağabey çok iyi bir futbolcu. Takım kaptanı ve takım içinde lider, herkesle iletişimi çok iyi. Onu bir lider olarak görüyoruz. Genç yaşta 100. maçına çıkacak inşallah yarın. Ona sakatlıksız ve uzun yıllar milli takıma hizmet edecek günler diliyorum. Çok özel bir oyuncu ve çok önemli bir lider." şeklinde konuştu.