Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Okan Buruk için yeni sözleşme itirafı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadın basketbol takımı Galatasaray Çağdaş Faktoring için düzenlenen sponsorluk imza töreni sonrası açıklamalar yaptı.

Başkan Özbek'e, Teknik Direktör Okan Buruk'un sezon sonu sözleşmesinin biteceği hatırlatıldı.

"SÖZLEŞMESİNİ UZATTIK"

Özbek, Okan Buruk ile yeni sözleşme hakkında sorulan soruya cevap olarak, "Okan Buruk'un sözleşmesini uzattık, yeni bir sözleşme yaptık hocayla beraber." cevabını verdi.

OKAN BURUK'UN ÜCRETİ

Sözcü'de yer alan haberde; Galatasaray'ın, 110 milyon TL alan Okan Buruk ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı ve deneyimli teknik adamın ücretinin 4 milyon Euro'ya (Yaklaşık 195 milyon TL) çıkarılacağı kaydedilmişti.