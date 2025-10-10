Milyarderlerden 'küresel felaket' hazırlıkları! Zuckerberg'in 110 milyon dolarlık gizemli sığınağı

Mark Zuckerberg’in, Hawaii’nin Kauai Adası’nda yer alan bin 400 dönümlük “Koolau Ranch” adlı devasa mülkünde 2014 yılından bu yana 'gizemli' çalışmalar yürüttüğü bildiriliyor.

Wired dergisine göre, projede kendi enerji ve gıda kaynaklarına sahip bir sığınak yer alıyor. Ancak tesiste görev yapan marangoz ve elektrikçiler, gizlilik sözleşmeleri nedeniyle proje hakkında konuşmaktan men edildi. Altı metrelik bir duvar, alanın yakındaki yoldan görünmesini engelliyor.

Zuckerberg’e geçen yıl “kıyamet günü sığınağı” inşa edip etmediği sorulduğunda, Facebook’un kurucusu bu iddiayı “kesin bir şekilde” reddetmişti. Zuckerberg, yaklaşık 465 metrekarelik yer altı alanının “küçük bir sığınak ya da bodrum” olduğunu açıklamıştı.

Ancak bu açıklama, spekülasyonların önüne geçemedi. Benzer söylentiler, Zuckerberg’in Kaliforniya’nın Palo Alto kentinde Crescent Park mahallesinde satın aldığı 11 mülkle ilgili olarak da gündeme geldi. New York Times’ın aktardığına göre, Zuckerberg’in inşaat izinlerinde bu alanlar “bodrum” olarak geçse de, bazı komşuları burayı “sığınak” ya da “milyarder yarasadam mağarası” olarak nitelendiriyor.

Bloomberg’in haberine göre Zuckerberg, Palo Alto’daki mülkleri için yaklaşık 110 milyon dolar harcadı.

DİĞER TEKNOLOJİ LİDERLERİ DE BENZER YATIRIMLAR YAPIYOR

BBC World'den edinilen bilgilere göre, Zuckerberg’in yanı sıra, bazı teknoloji milyarderlerinin de yer altı yapılar içeren geniş araziler satın aldığı belirtiliyor. LinkedIn’in kurucularından Reid Hoffman, bu durumu “kıyamet sigortası” olarak tanımlıyor. Hoffman’a göre süper zenginlerin yaklaşık yarısı böyle önlemler almış durumda ve Yeni Zelanda, bu tür yatırımlar için en popüler destinasyonlardan biri.

OpenAI CEO’su Sam Altman da geçmişte, küresel bir felaket durumunda Peter Thiel’in Yeni Zelanda’daki uzak bir mülküne gitmeyi düşündüğünü dile getirmişti.

"YAPAY ZEKA KIYAMETİ" ENDİŞESİ

Son yıllarda yapay zekâ (AI) alanındaki hızlı gelişmeler, birçok teknoloji lideri arasında yeni bir tür korkuya neden oldu. OpenAI’nin baş bilim insanı ve kurucu ortağı Ilya Sutskever, bu konuda en endişeli isimlerden biri olarak anılıyor.

Gazeteci Karen Hao’nun kitabına göre, 2023 ortalarında Sutskever, insan zekâsına eşdeğer düzeyde yapay zekâ anlamına gelen Yapay Genel Zekâ (AGI) seviyesine çok yaklaşıldığına inanmaya başlamıştı.

Bir toplantıda, Sutskever’in meslektaşlarına “AGI’yi dünyaya sunmadan önce şirketin önde gelen bilim insanları için yer altına bir sığınak kazılması gerektiğini” söylediği iddia ediliyor.

“AGI’yi yayımlamadan önce kesinlikle bir sığınak inşa edeceğiz” dediği aktarılıyor.

Bu durum, bir çelişkiyi gözler önüne seriyor: İnsan zekâsına rakip olabilecek kadar güçlü sistemler geliştiren bazı bilim insanları, aynı zamanda bu teknolojinin oluşturabileceği tehlikelerden en çok korkan kişiler.

AGI NE ZAMAN GELECEK?

Teknoloji dünyasında AGI’nin gelişi konusunda farklı tahminler yapılıyor.

Sam Altman, Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, AGI’nin “çoğu insanın düşündüğünden çok daha yakında” geleceğini söyledi.

DeepMind kurucusu Demis Hassabis, bu dönüm noktasının 5 ila 10 yıl içinde yaşanacağını öngörüyor.

Anthropic kurucusu Dario Amodei ise kendi tanımıyla “güçlü yapay zekâ”nın 2026 kadar erken bir tarihte ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

Ancak bazı bilim insanları bu iddialara şüpheyle yaklaşıyor. Southampton Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Profesörü Dame Wendy Hall, “Bu hedef sürekli değişiyor. Kime sorduğunuza bağlı,” diyerek temkinli bir tutum sergiliyor.

Hall, “Bilim camiası yapay zekâ teknolojisinin olağanüstü olduğunu kabul ediyor, ancak insan zekâsının seviyesine henüz çok uzaktayız,” ifadelerini kullanıyor.