AB yetkilisinden skandal iddia: Trump ve Zuckerberg AB’de rejim değişikliği peşinde

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan teknoloji devleriyle el ele vererek Avrupa Birliği’nin dijital düzenlemelerine karşı harekete geçti.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in Beyaz Saray’daki görüşmesinin ardından Trump yönetimi, AB’ye yeni gümrük vergileriyle misilleme sinyali verdi.

AB ile kısa süre önce imzalanan ticaret anlaşmasının ardından ilişkilerde yumuşama beklense de, Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı çıkışlar bu beklentiyi boşa çıkardı.

Trump, yabancı ülkelerin dijital vergilerden vazgeçmesi gerektiğini savunarak, yeni yaptırımları desteklediğini açıklamıştı.

"LOBİCİLİK DEĞİL, REJİM DEĞİŞTİRME ÇABASI" Avrupa Parlamentosu’nun Dijital Hizmetler Yasası (DSA) raportörlerinden Alexandra Geese, ABD’li teknoloji şirketlerinin Avrupa’daki girişimlerini sıradan bir lobi faaliyeti olarak görmediğini belirterek, "Amaçları sadece çıkarlarını korumak değil, Avrupa’da düzeni değiştirmek" dedi. Geese, DSA’nın bu şirketler için ciddi bir engel oluşturduğunu vurgulayarak, "Bu klasik lobicilik değil. Önlerinde DSA gibi bir duvar var ve bunu aşmak için tüm siyasi ve ticari yolları zorluyorlar" ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, DSA yürürlükte kalırsa ABD askerlerinin NATO’dan çekilebileceği yönündeki açıklamasına da değinen Geese, bu tür tehditlerin "artık tamamen ihtimal dışı olmadığını" söyledi.

"KURAL DEĞİL, GÜÇ GEÇERLİ"

AB Komisyonu Ticaret Genel Müdürü Sabine Weyand da Brüksel’in ABD ile yaptığı anlaşmanın bir uzlaşı değil, bir mecburiyet olduğuna dikkat çekerek, "ABD, güvenlik ortaklığını sona erdirmekle tehdit etti. Artık kurallar değil, güç belirleyici” görüşlerini dile getirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise ticaretle güvenlik arasında bağlantı kurulamayacağını belirtti ve istikrar ile öngörülebilirliğin önemine dikkat çekti. Ancak içeriden gelen eleştiriler de artıyor. Eski sanayi komiseri Thierry Breton, “Şimdi karşı koymazsak, aşağılanma ve istikrarsızlıkla yüzleşeceğiz” uyarısında bulundu.

ABD'DEN YAPTIRIM TEHDİDİ: VİZE İPTALİ BİLE GÜNDEMDE

Trump’ın müttefiki konumundaki ABD'li yetkililer, AB’nin teknoloji düzenlemelerinde ısrar etmesi halinde, bu düzenlemeleri uygulayan ülkelerin yetkililerine vize kısıtlamaları dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğini öne sürdü.

Avrupa Parlamentosu’ndan Geese, “Beni de bu listeye alacaklarından şüphem yok” dedi.

"AB BOYUN EĞMEMELİ"

İrlanda’dan milletvekili Regina Doherty, “AB Trump’a bir santim bile taviz vermemeli. Küçük geri adımlar, otoritemizin zayıflamasına neden olur” diye konuştu.

Ancak sektör temsilcileri ise ticari tehditlerin, Brüksel’deki karmaşık dijital düzenlemelerin reformu için yapılan baskıyı zorlaştırdığını belirtiyor. İsmi açıklanmayan bir sektör kaynağı, “Trump’ın tehditleri işleri kolaylaştırmıyor, aksine daha da karmaşık hale getiriyor” dedi.

YENİ YASA TASARISI YOLDA

Kasım ayında DSA’nın gözden geçirilmesi ve dijital mevzuatın sadeleştirilmesi gündemde. Ancak sektör temsilcileri bunun gerçek bir deregülasyon anlamına gelip gelmeyeceğinden emin değil.