Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 5 santimi bulduğu Yüksekova'da arabalar beyaz örtünün altında kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Hakkari ve ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Öğlen saatleri itibarıyla ilçe genelinde başlayan yağışlar, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Hakkari'de kar başladı! Lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü

5 SANTİM KAR VAR

Kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, park halindeki araçlar kar altında kaldı. Özellikle ilçede yoğun kar yağışıyla beraber sisin 50 metreye kadar düşmesiyle Cengiz Topel ve İpekyolu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan araç sürücüleri de ilerlemekte zorlandı.



Öte yandan, karayolları ekipleri ile belediye ekipleri olumsuz bir duruma karşı hazır bekliyor.

