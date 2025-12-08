Türkiye’de artan satış grafikleriyle dikkat çeken Peugeot, Bursa TOFAŞ tesislerinde başlayan üretim çalışmalarını genişletirken yerli model gamına yeni araçlar eklemeyi planlıyor. Fransız üretici Citroën’in dünya genelindeki satışlarında Türkiye ikinci sıraya yükseldi. 2025’in bitmesine sayılı günler kala markadan Yeni C5 Aircross atağı geldi.

HAFİF TİCARİDE “YERLİ ÜRETİM” BÜYÜYOR

Peugeot Global CEO’su Alain Favey, Türkiye programı kapsamında TOFAŞ fabrikası ziyareti sonrası otomotiv basını ile buluştu. Türkiye’nin Stellantis için yalnızca güçlü bir pazar olmadığını, aynı zamanda bölgesel üretim ve büyüme planlarının merkezinde yer aldığını vurgulayan Favey, Peugeot’nun Türkiye’deki yükselen satış grafiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

Türkiye, markamız için stratejik önemde. TOFAŞ’ın fabrika ve üretim kalitesi bir yana, AR-GE noktasında inanılmaz bir bilgi düzeyi, inanılmaz bir uzmanlığı var. Gerçekten çok memnunuz. Bursa’da çok yüksek düzeyde, kalitede üretim var. Stellantis grubu içerisinde diğer fabrikalarla da kıyasladığımız zaman, kaliteye adanmışlıkları inanılmaz. Dolayısıyla Türkiye’nin endüstrinin merkezi noktalarından biri olacağını düşünüyorum.

2024 yılında dünya genelinde 1,1 milyon araç sattıklarını sözlerine ekleyen Alain Favey “Bu yıl ekimde globalde 919 bine ulaştık. Geçtiğimiz yıla kıyasla büyüyoruz. Avrupa’da 700 bin satışla %3 büyüme yakaladık fakat büyümemizin asıl itici gücü Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Doğu ve Afrika pazarı. Burada büyümemiz %17 ve ekimde gerçekleşen 103.000 satışın büyük bir çoğunluğu, çok sağlam bir büyüme kaydettiğimiz ve rekor düzeyde satış gerçekleştirdiğimiz Türkiye’de oldu. Dolayısıyla Türkiye gerçekten de dünya çapındaki büyümemizin merkezinde yer alıyor ve elbette önümüzdeki yıllarda da bu böyle devam edecek” dedi.

Sene başında 2025 hedeflerinin 73 bin adet olduğunu ve ilk 11 ay sonunda 74.920 adetlik satışa imza attıklarını belirten Peugeot Türkiye Marka Direktörü Gupse Kaplan ise şunları dile getirdi:

Hedefimize bir ay önce ulaştık ve yıl sonu için 80 bin adetlik yeni bir hedefe kilitlendik. Bu da Peugeot Türkiye için tarihî bir rekor anlamına geliyor. Binek modellerimizin yanı sıra hafif ticari tarafında pazarın %10’una sahibiz ve 4’üncü sıradayız. Bu tarafta en büyük avantajımız ise yerli üretimin gücü. 2025 başından bu yana Expert Van modelimizi yerli üretmeye başladık. İkinci yerli modelimiz Expert Traveller aralık itibarıyla TOFAŞ fabrikasından çıkmaya başladı. 2026’da yerli üretimde daha da etkin bir ürün gamı planlıyoruz.

MARKANIN EN BÜYÜK 2. PAZARI OLDUK

Yeni C5 Aircross modelinin lansmanı için ülkemize gelen Citroën Global CEO’su Xavier Chardon, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Citroën’in dünya çapındaki ikinci büyük pazarı olduğunu vurgulayan Chardon; “Stellantis Grup için de Türkiye çok önemli bir pazar, büyüme potansiyeli oldukça yüksek. Kişi başına düşen araç sayısına baktığımızda da gelecek vadeden bir tablo var. Dolayısıyla Türkiye pazarına bakışımız hep pozitif yönlü. Diğer yandan döviz kuru, mali ortam ve ekonomik ortam anlamında birtakım zorluklar var evet ama buna rağmen biz büyüme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Öte yandan Türkiye pazarında dikkatimi çeken bir diğer ayrıntı ise elektrikli araçlar. Togg, Tesla ve BYD’den sonra 4. sırada Citroën yer alıyor. Elektrikli tarafta da Türkiye’nin büyüme potansiyelinin çok yüksek olduğunu görüyoruz” dedi.

Marka için kilit öneme sahip SUV ürün gamının tamamen yenilendiğini dile getiren Chardon “C3, C3 Aircross modellerimizin ardından şimdi de yeni C5 Aircross’la ürün gamımızı güçlendirdik. Bu araçla birlikte önemli bir büyüme yakalayacağımıza eminiz, belki de Fransa’dan bile daha çok satışı Türkiye’de görebiliriz” dedi.

Toplantıda küresel arenada markaları için en büyük pazarın Avrupa olduğuna dikkat çeken Citroën Türkiye Marka Direktörü Bora Duran “Avrupa satışları içinde ülkemizin payı dikkat çekici. Dolayısıyla dünya sıralamasına baktığımızda, Xavier’in de söylediği gibi, ocak-ekim arasında biz 3’üncü sıradaydık. Önümüzde Fransa ve İtalya vardı ancak ekim ayı toplamında biz İtalya’yı geçerek ikinci sıraya yükselmeyi başardık. Türkiye’de 2023 senesinde ilk defa bir rekor gerçekleşti, 2024’te bu rekor egale edildi, 2025’te pazar yeni bir rekora doğru koşuyor. Biz bu yılın sonunda muhtemelen 1 milyon 350 bin bandında bir pazar bekliyoruz. Günün kahramanına gelecek olursak, aralık hedefimiz 1.500 adet. 2026 yılında C5 Aircross için koyduğumuz satış hedefi 11 bin adet ama muhtemelen yolda ilerlerken biz bu hedefi daha başka noktalara taşırız. Amacımız da bu aslında; C-SUV segmentinde oldukça agresif bir Citroën göreceksiniz” dedi.

