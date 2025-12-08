Son deprem Antalya'da meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konyaaltı merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı. Deprem birçok yerde hissedildi, işte son durum.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam Van'ın Tuşba ilçesinde gerçekleşen 4,6 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirmişti, gece yarısı Antalya sallandı. AFAD ilk verileri son dakika olarak paylaştı.

ANTALYA'DA DEPREM OLDU

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde saat 03.31’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Konyaaltı olan depremin derinliği 20.75 kilometre olarak ölçüldü.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

