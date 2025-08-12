Ünlü milyarder Zuckerberg yaşadığı muhiti satın aldı: Komşulardan tepki yağdı! ''İşgal etti''

Ünlü milyarder Mark Zuckerberg’in, Palo Alto’daki Crescent Park semtinde bulunan 11 evi satın alarak özel bir komplekse çevirmesi mahallelinin tepkisini çekti. New York Times’ın haberine göre Zuckerberg, 2011'de taşındığı semtte toplam 11 mülkü, 110 milyon doları aşkın bir bedelle satın aldı.

ÖZEL AİLE EVLERİ VE MİSAFİR KONUTLARI BULUNUYOR

Bazı evlerin boş bırakıldığı, havuzlu ve kortlu olan beş evin ise aile evi ile misafir evlerinin bulunduğu bir komplekse dönüştürüldüğü bildirildi. Öte yandan, satın alınan alan içinde 14 çocuğa eğitim veren özel bir okul ve Zuckerberg'in eşi için yaptırdığı 2 metre 13 santimetrelik heykel bulunuyor. Çevrede yaşayan komşular ise Zuckerberg'in oluşturduğu kompleksin mahalleyi işgal ettiğini düşünüyor. Yeşil enerji savunucusu Michael Kieschnick, ''Hiçbir mahalle birisi tarafından işgal edilmek istemez'' ifadeleriyle yaşadığı huzursuzluğu anlattı.

RUHSATLARDA BODRUM OLARAK GEÇİYOR AMA…

Bununla birlikte Zuckerberg’in yeraltı alanına yaklaşık 7 bin feet kare (650 metrekare) alan eklediği ortaya çıktı. New York Post'un yayınladığı inşaat ruhsatlarında bu yapılardan bodrum olarak bahsedilse de komşular bunların daha çok sığınaklara ve hatta milyarderlerin yarasa mağaralarına benzediğini söyledi.

Mahalle sakinleri, yetkililer tarafından Zuckerberg’in her talebine onay verildiğini belirtiyor. Çevredekilerin tepkilerine karşılık olarak ünlü milyarderin komşularına kulaklık, çikolata, alkollü içecekler gibi hediyeler göndererek onları yumuşatmaya çalıştığı kaydedildi.