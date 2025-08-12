Mağarada sıkışarak öldü! 27 saatlik cehennemi yaşadı: Ekipten biri yaşananları böyle anlattı

Tutkulu kaşif John Edward Jones, 24 Kasım 2009'da Utah'ta "Nutty Putty Mağarası" adı verilen bir hidrotermal mağarada, çıktığı keşif gezisi esnasında sıkışarak hayatını kaybetti.

KÜÇÜK BİR GEÇİDE TERS POZİSYONDA GİRDİ

Kardeşi ve dokuz arkadaşıyla birlikte mağaranın oldukça dar olan "Doğum Kanalı" bölgesine girmeye çalışan Jones, yanlış bir dönüş yaparak küçük bir geçide başı önde girdi.

Jones’un kardeşi Josh, kardeşini kurtarmaya çalıştıysa da başarılı olamadı ve kurtarma ekiplerini beklemeye başladı.

YILLAR SONRA YAŞANANLARI BİR BİR ANLATTI

2009 yılında yaşanan trajik olayda yer alan kurtarma görevlilerinden Brandon Kowallis, olayı blog sayfasında bir bir anlattı. 26 yaşındaki Jones’u kurtarmak için duvarları yağlamayı ve yakınındaki kaya parçalarını delmeyi denediklerini belirten Kowallis, sert malzeme ve adamın ters pozisyonu sebebiyle delme işlemini gerçekleştiremediklerini kaydetti.

''ONA SORU SORDUM, BİR CEVAP ALAMADIM''

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Kowallis, ''Mağaradan önce ben girdim. İçeri doğru ilerlerken ayaklarımın yumuşak bir şeye değdiğini hissettim, bunlar John'un ayaklarıydı. Vücudumu çatlağın dar bir bölümüne sıkıştırarak kendimi sabitledikten sonra John'la konuşmaya başladım, ona nasıl olduğunu sordum ve kendimi tanıttım. Hiçbir cevap alamadım.'' dedi.

NEFESİNİ DUYABİLECEK KADAR YAKINDI AMA...

Sorusuna cevap alamayan Kowallis, bu kez genç adamın bacağına vurarak tepki almayı bekledi. Saniyeler içinde şiddetli bir tekme sesi duyan görevli, neye uğradığını şaşırdı. Kowallis, sıkışan mağaracıya çok yakın olduğunu hatta hırıltılı nefesini bile duyabildiğini söyledi.

Ancak dakikalar içinde ses ve hareket kesildi.

25 SAAT BOYUNCA MAHSUR KALDI

Bundan önce de birçok başarısız deneme yaptıklarını söyleyen görevli, John'un son nefesini verdiğinde mağarada neredeyse 25 saattir mahsur olduğunu da ekledi. Eğer bilinci yerinde olsaydı, kurtulmak için küçük de olsa bir şansı olabilirdi diyen Kowallis, durumun her şekilde çok vahim göründüğünü söyledi.

CESEDİ MAĞARADA BIRAKILDI

Yaşadığına dair belirtilerin kesilmesinin ardından yukarı çıkan Kowallis, sağlık görevlilerine haber verdi ancak yetkililer, cesedi mağaradan çıkarmanın çok zor ve tehlikeli olduğuna karar vererek John’u orada bıraktılar.

Cehennem azabı gibi geçen 27 saatin ardından genç mağaracı hayatını kaybederken, mağara kapatılarak bir anıt haline getirildi.