13 yaşındaki çocuğa görülmemiş işkence! Saatlerce dövdü, yetmedi boğazına sırt kaşıyıcı soktu

Kan donduran olay, Pensilvanya’nın Drums kentinde yaşandı. Mirror’ın haberine göre, 39 yaşındaki Cesar Delgadillo, evlatlık edindiği oğlunu geçtiğimiz Pazar gecesinden pazartesi sabahına kadar öldüresiye dövdü. Geçirdiği öfke nöbetinin ardından hızını alamayan Delgadillo, çocuğun 'boğazına sırt kaşıyıcı' sokarak onu odasında ölüme terk etti.

EVDEKİ DİĞER ÇOCUKLAR FARK ETTİ

Yerel bir haber kanalı olan WNEP, pazartesi sabahı evde yaşayan diğer evlatlık çocukların annelerini uyandırarak çocuğun hareketsiz bir şekilde yattığını söylediklerini bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞLERİNDEN DÖKÜLEN KANI TEMİZLEDİLER

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında evdeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Görüntülerde, evde yaşayan diğer dört evlatlık çocuğun, kardeşlerinden dökülen kanı yerden temizlediği anlar yer alıyor.

Cesar Delgadillo ve eşi Virginia Delgadillo cinayetin yanı sıra çocuk istismarı, delil karartma ve engelleme suçlamalarıyla tutuklandı. Çocuklar koruma altına alınırken çift, mahkemeye çıkmayı bekliyor.