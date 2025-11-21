Hatay'da İl Tarım Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerinin denetimleri esnasında halk sağlığını riske atan işletmelerde, 2 bin 70 kilogram yoğurt ve 297 kilogram peynir imha edildi.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı Gıda Kontrol Görevlileri, kolluk kuvvetlerinden gelen ihbar üzerine ilgili soğuk hava deposunda resmi kontrol çalışması gerçekleştirdi.

2 TONDAN FAZLA YOĞURT VE PEYNİR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan detaylı denetimde; etiketsiz, izlenebilirliği olmayan ve gıda güvenilirliğini tehdit eden toplam 2 bin 70 kilogram yoğurt ile 297 kilogram peynir tespit edildi. Halk sağlığını riske atan ürünlere el konularak imha işlemleri tamamlandı.

Hatay'da 2 tondan fazla yoğurt ve peynir imha edildi

Sorumlular hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

ABDULLAH AYDEMİR

