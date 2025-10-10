İngiltere'de kan donduran cinayet! Kız arkadaşına yanlışlıkla çarpan genci feci şekilde öldürdü

Kan donduran olay, 3 Nisan’da İngiltere’nin Huddersfield kentinde yaşandı. 20 yaşındaki Alfi Franco, kız arkadaşının yanından geçerken yanlışlıkla çarpan 16 yaşındaki Ibrahim’e saldırdı.

BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Ibrahim’e önce laf atan saldırgan, daha sonra cebinden yaylı bıçağını çıkarıp genci boynundan bıçakladı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ortaya çıkan görüntülerde, Ahmad'ın boğazını tutarak sendelediği, Franco'nun ise panikle kaçtığı anlar görülüyor.

SAVAŞTAN KAÇMAK İÇİN SIĞINMIŞTI

Suriye’deki savaştan kaçarak İngiltere’ye sığınan Ibrahim’in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı Franco’nun ise çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunduğu bildirildi.

Mahkemede savunma yapan Franco, bıçağı kendini korumak için taşıdığını iddia etti. Saldırganın cinayeti itiraf ettiği bildirilirken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.