7,4 ile sallanan Filipinler'de bir deprem daha! Tsunami uyarısı verildi

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında gece saatlerinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede 6,9 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha yaşandı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, ikinci deprem aynı bölgede ve benzer derinlikte kaydedildi. Art arda yaşanan bu iki büyük deprem, bölge genelinde paniğe yol açarken, yetkililer tsunami riskine karşı yeniden uyarı yayınladı.

'DAHA YÜKSEK BÖLGELERE GİDİN' UYARISI

Filipinler Sismoloji Ofisi (Phivolcs), ikinci depremin ardından 'hayati tehlike arz eden dalga yükseklikleri' oluşabileceğini belirterek kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşları 'derhal daha yüksek bölgelere tahliye olmaya veya iç kesimlere yönelmeye' çağırdı.

İlk depremden sonra yapılan tsunami uyarısı birkaç saat içinde kaldırılmışken, ikinci güçlü sarsıntı üzerine yeni bir tsunami alarmı verildi. Bölgedeki yetkililer, artçı sarsıntıların devam edebileceğini ve halkın dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Depremin ardından şu ana kadar can kaybı veya büyük bir hasar bildirilmedi, ancak arama kurtarma ekiplerinin sahil bölgelerinde incelemelerini sürdürdüğü aktarıldı.