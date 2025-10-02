Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Filipinler'deki 6.9'luk depremde can kaybı 72'ye yükseldi

Filipinler'deki 6.9'luk depremde can kaybı 72'ye yükseldi

Filipinler'de salı günü meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye, yaralı sayısı 294'e yükseldi. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, altyapıdaki ciddi hasar nedeniyle yardım operasyonlarının karmaşık hale geldiğini belirterek, "Yerinden edilen aileleri yerleştirecek yerimiz olmadığı için bazı zorluklar yaşıyoruz, çünkü tahliye merkezlerinin yapısal bütünlüğünden emin değiliz." ifadelerinde bulundu.

Filipinler, 30 Eylül Salı günü 6.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Yetkililerden yapılan açıklamada, depremden etkilenen Cebu eyaletindeki arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği, can kaybının 72'ye, yaralı sayısının 294'e yükseldiği belirtildi.

Filipinler'deki 6.9'luk depremde can kaybı 72'ye yükseldi - 1. Resim

Depremden 170 bin kişinin etkilendiği, 20 binden fazla kişinin yerinden olduğu aktarıldı. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, depremden en çok etkilenen 90 bin nüfuslu Bogo şehrini ziyaret etti.

ALTYAPIDA CİDDİ HASAR VAR

Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, altyapıdaki ciddi hasar nedeniyle yardım operasyonlarının karmaşık hale geldiğini belirterek, "Yerinden edilen aileleri yerleştirecek yerimiz olmadığı için bazı zorluklar yaşıyoruz, çünkü tahliye merkezlerinin yapısal bütünlüğünden emin değiliz. Gıda, su ve elektrik teminini sağlayacağız, ihtiyaç halinde bir üretim hattı kuracağız. İnsanların neye ihtiyacı varsa onları sağlayabileceğimizden emin olacağız" dedi.

Filipinler'deki 6.9'luk depremde can kaybı 72'ye yükseldi - 2. Resim

Ferdinand Marcos Jr, evsiz kalanları ve devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine dönmekten korkan binlerce kişiyi barındıracak "çadır kent" kurmayı planladıklarını ifade etti.

Filipinler'deki 6.9'luk depremde can kaybı 72'ye yükseldi - 3. Resim

Dünyanın en fazla afete maruz kalan ülkelerinden biri olan Filipinler, okyanusun etrafındaki sismik faylardan oluşan Pasifik "Ateş Çemberi" üzerindeki konumu nedeniyle sık sık deprem ve volkanik patlamalara sahne oluyor.

Filipinler'deki 6.9'luk depremde can kaybı 72'ye yükseldi - 4. Resim

