MSB, İskenderun’da iki askerin şehit olduğu olayla ilgili idari tahkikatın tamamlandığını açıkladı. Kast, kusur veya ihmal tespit edilen dört personelin TSK ile ilişiği kesilirken, sekiz personele disiplin cezası verildi. Adli süreç ise devam ediyor.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Millî Savunma Bakanlığının (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konular değerlendirildi. Geçen temmuz ayında İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki Mehmetçiğin şehit olduğu olaya ilişkin idari tahkikatın tamamlandığı bildirildi.

4 PERSONELİN TSK İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

Soruşturma kapsamında, olayda kast, kusur veya ihmal tespit edilen ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen aralarında alay ve tabur komutanının da bulunduğu dört personelin TSK ile ilişiğinin kesildiği kaydedildi. Ayrıca kusur derecelerine göre sekiz personele de çeşitli disiplin cezalarının uygulandığı belirtildi. Olaya ilişkin adli sürecin ise İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ettiği ifade edildi.

KARGO UÇAĞININ KARAKUTUSU İNCELENİYOR

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen ve 20 Mehmetçiğin şehit olduğu C-130 tipi askerî kargo uçağının karakutusunun incelemesinin devam ettiği açıklandı. Uçağa ait enkaz parçalarının Kayseri’deki 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde detaylı incelemeye tabi tutulacağı dile getirildi.

ÇEKİLME DİKKATLE İZLENİYOR

Bölücü terör örgütü PKK’nın “silah bırakma ve fesih” yönlü açıklamalarına da değinilerek, sürecin devletin ilgili kurumları tarafından büyük bir titizlikle yönetildiği ve takip edildiği kaydedildi. Güvenlik birimlerinin sahadaki gelişmeleri, örgütün eylem kapasitesi ve Türkiye’nin ulusal güvenlik öncelikleri doğrultusunda kapsamlı bir değerlendirme çerçevesinde izlediğinin altı çizildi.

YESİM ERARSLAN

