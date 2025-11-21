Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan X (eski ismiyle Twitter), 21 Kasım 2025 Cuma günü sabah saatlerinde kullanıcıların erişim sorunu yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi. Küresel çapta milyonlarca kullanıcının anlık bildirimleri takip ettiği platform için "X çöktü mü?" sorusu, arama motorlarından en çok arananlar arasına girdi.

21 Kasım Cuma günü X platformunda erişim sorunu yaşandığı iddiası gündemin en üst sıralarına yerleşti.

Sosyal medya uygulaması X'te (Twitter) yer yer erişim sorunları gerçekleşebiliyor. Bu durumda kullanıcılar, Downdetector üzerinden hata bildirimi vermeye başlar. Peki, "X (Twitter) çöktü mü?" İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

X (Twitter) platformunda erişim sorunu yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Downdetector'a bakıldığında ise hata bildirimi verilmemiştir. Bu kapsamda X çökmemiştir. 21 Kasım Cuma itibarıyla kullanıcılar Twitter'a giriş yapabilmektedir.

Downdetector'a göre, kullanıcıların attığı yoğun bir hata bildirimi görünmemektedir. X platformuna erişim sağlanamıyorsa, sorunun kürüsel çapta değil, bireysel olarak kullanıcının kendi internet bağlantısından ya da yerel ağ ayarlarından da kaynaklanabilir.

