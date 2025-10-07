X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu ile karşı karşıya! 7 Ekim (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X kullanıcıları 7 Ekim 2025'te platform yükleme problemi yaşıyor.

Birçok kişi uygulamaya giriş yapamadığını ve gönderilerinin yüklenemediğini bildiriyor. "X çöktü mü?, Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" soruları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte son durum...

X ÇÖKTÜ MÜ?

X (Twitter) sabah saatlerinde kullanıcılar tarafından yoğun şekilde kesinti raporlarıyla karşılaştı. 09:00 civarında rapor sayısında ani bir artış yaşandı.

Gönderilerin yüklenmemesi bildirimlerin görüntülenememesi gibi problemler rapor edildi. X çöktüğüne dair şu ana kadar ne X platformu (eski adıyla Twitter) ne de Elon Musk'tan konuya dair resmi bir açıklama gelmedi. Gözler platformun teknik ekibinden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

Bakan Yardımcısı Sayan, X platformundaki erişim sorununa ilişkin paylaşım yaptı. ABD merkezli sosyal medya platformu X'te, dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını belirten Sayan, "Erişim sorunuyla ilgili Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, incelemelerine devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

X NEDEN AÇILMIYOR?

X'in neden açılmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar şu anda, platforma girişte sorun yaşamaya devam ediyor.

Son 24 saatteki raporlara bakıldığında, sorunun bölgesel olabileceğini gösteriyor. Bazı kullanıcılar bağlantı problemlerinin kısa sürede düzeldiğini belirtirken, bazıları hâlâ erişim sorunu yaşadığını ifade etti.

TWİTTER NE ZAMAN DÜZELECEK?

Twitter'ın ne zaman düzeleceği henüz bilinmiyor. Kısa süre içinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Downdetector verilerine göre, gün içinde X platformunda erişim sorunları artış gösterdi. Kullanıcılar web ve mobil uygulamada donma, yüklenmeme ve hata mesajlarıyla karşılaştı.