Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu ile karşı karşıya! 7 Ekim (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu ile karşı karşıya! 7 Ekim (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu ile karşı karşıya! 7 Ekim (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
X, Twitter, Elon Musk, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

X kullanıcıları 7 Ekim 2025 itibarıyla platformda erişim sorunu yaşamaya başladı. Kullanıcılar, hem web sürümü hem de mobil uygulamada paylaşımlarını görüntülemekte ve göndermekte sorun yaşadıklarını bildirmeye başladı. Şikayetlerin artmasıyla beraber ""X çöktü mü?, 7 Ekim (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" soruları gündeme geldi.

X kullanıcıları 7 Ekim 2025'te platform yükleme problemi yaşıyor.

Birçok kişi uygulamaya giriş yapamadığını ve gönderilerinin yüklenemediğini bildiriyor. "X çöktü mü?, Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" soruları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte son durum...

X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu ile karşı karşıya! 7 Ekim (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? - 1. Resim

X ÇÖKTÜ MÜ?

X (Twitter) sabah saatlerinde kullanıcılar tarafından yoğun şekilde kesinti raporlarıyla karşılaştı. 09:00 civarında rapor sayısında ani bir artış yaşandı. 

Gönderilerin yüklenmemesi bildirimlerin görüntülenememesi gibi problemler rapor edildi. X çöktüğüne dair şu ana kadar ne X platformu (eski adıyla Twitter) ne de Elon Musk'tan konuya dair resmi bir açıklama gelmedi. Gözler platformun teknik ekibinden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu ile karşı karşıya! 7 Ekim (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? - 2. Resim

Bakan Yardımcısı Sayan, X platformundaki erişim sorununa ilişkin paylaşım yaptı. ABD merkezli sosyal medya platformu X'te, dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını belirten Sayan, "Erişim sorunuyla ilgili Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, incelemelerine devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu ile karşı karşıya! 7 Ekim (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? - 2. Resim

X NEDEN AÇILMIYOR?

X'in neden açılmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar şu anda, platforma girişte sorun yaşamaya devam ediyor.

Son 24 saatteki raporlara bakıldığında, sorunun bölgesel olabileceğini gösteriyor. Bazı kullanıcılar bağlantı problemlerinin kısa sürede düzeldiğini belirtirken, bazıları hâlâ erişim sorunu yaşadığını ifade etti. 

Avrupa İlaç Ajansı, X platformunda paylaşımlarını askıya aldı

TWİTTER NE ZAMAN DÜZELECEK?

Twitter'ın ne zaman düzeleceği henüz bilinmiyor. Kısa süre içinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Downdetector verilerine göre, gün içinde X platformunda erişim sorunları artış gösterdi. Kullanıcılar web ve mobil uygulamada donma, yüklenmeme ve hata mesajlarıyla karşılaştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD İsrail'e 7 Ekim'den bu yana 21,7 milyar dolar askeri yardım sağladıParis’in kalbinde patlama! Hükümet toplantısının yapıldığı binanın yakınında minibüs infilak etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pasaport ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2026 ücretleri gündemde! - HaberlerPasaport ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2026 ücretleri gündemde!DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu? - HaberlerDGS ek tercihler ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu?KYK burs ve kredi başvuruları 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, başladı mı? - HaberlerKYK burs ve kredi başvuruları 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, başladı mı?4+4+4 zorunlu eğitim sistemi değişiyor mu? Bakan Tekin açıklama yaptı - Haberler4+4+4 zorunlu eğitim sistemi değişiyor mu? Bakan Tekin açıklama yaptıPegasus ucuz uçak bileti kampanyasını duyurdu! 9 Euro'dan başlayan yurt dışı biletleri satışta - HaberlerPegasus ucuz uçak bileti kampanyasını duyurdu! 9 Euro'dan başlayan yurt dışı biletleri satıştaGalatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, biletler satışa çıktı mı? Rams Park'ta oynanacak - HaberlerGalatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, biletler satışa çıktı mı? Rams Park'ta oynanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...