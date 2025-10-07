Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, biletler satışa çıktı mı? Rams Park'ta oynanacak

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, biletler satışa çıktı mı taraftarın gündemine geldi. Sarı-kırmızılı ekibin lig aşamasındaki performansı yakından takip ediliyor.

GALATASARAY BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN?

UEFA’nın resmi takvimine göre Galatasaray vs Bodo/Glimt maçı, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek. Mücadele, 19.45'te Rams Park'ta başlayacak. İlk maçında Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci maçta Liverpool’u 1-0 yenerek moral buldu. Takımın Norveç ekibi karşısındaki performansı ligden çıkmak için önem arz ediyor.

GALATASARAY BODO/GLİMT MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Resmi kulüp ve UEFA kanallarında, bilet satış tarihine dair net bir açıklama henüz yayımlanmadı. Biletlerin maç tarihinden önceki hafta satışa çıkması bekleniyor. Biletler 13-17 Ekim arasında satışa çıkacağı tahmin edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY FİKSTÜRÜ

3. hafta

22 Ekim | Galatasaray - Bodo/Glimt

4. hafta

5 Kasım | Ajax - Galatasaray

5. hafta

25 Ekim | Galatasaray - Union Saint-Gilloise

6. hafta

9 Aralık | Monaco - Galatasaray

7. hafta

21 Ocak 2026 | Galatasaray - Atletico Madrid

8. hafta

28 Ocak 2026 | Manchester City - Galatasaray

8. haftanın ardından lig aşamasını ilk 8'de bitiren takım son 16'ya kalacak. 9 ila 24'üncü sıralarda yer alan takımlar ise iki ayaklı play-off mücadeleleri oynayacak. Bu aşamanın galipleri ise son 16 turuna kalacak. 25-35 arasında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.