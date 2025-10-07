Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
4+4+4 zorunlu eğitim sistemi değişiyor mu? Bakan Tekin açıklama yaptı

“Eğitim sistemi değişiyor mu” sorusu yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamanın ardından kamuoyunda eğitim sistemi ve 4+4+4 zorunlu eğitim süresine dair konular araştırılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 4+4+4 zorunlu eğitim modelinde muhtemel değişim üzerine yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirten Tekin, hazırlanan raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını belirtti. 

4+4+4 ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?

Bakan Tekin, zorunlu eğitim sistemine ilişkin yürütülen tartışmaların yakından izlendiğini belirterek, bu konuda kapsamlı bir rapor hazırladıklarını ifade etti. Türkiye’de 2012 yılında yürürlüğe giren 4+4+4 sistemi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerini dörder yıllık bölümler halinde düzenliyor. Ancak Tekin, dünya genelinde eğitim sürelerinin kısaldığını hatırlatarak, Türkiye’nin de bu değişime ayak uydurabileceğine dikkat çekti.

Hazırlanan raporun Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını belirten Tekin,  "İlk Kabine Toplantısı’nda çok büyük bir ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir. Çünkü önümüzdeki yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek” açıklamasında bulundu. 

4+4+4 zorunlu eğitim sistemi değişiyor mu? Bakan Tekin açıklama yaptı - 1. Resim

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALIYOR MU? 

Tekin’in açıklamalarına göre, zorunlu eğitim süresinin kısaltılması konusu yalnızca Türkiye’nin değil, birçok ülkenin gündeminde. Dünya genelinde öğrencilerin okulda geçirdiği toplam sürenin yeniden düzenlendiğini belirten Tekin, Türkiye'deki toplumsal beklentileri karışlamak üzerine bir adım atabileceklerini belirtti. 

