Trabzon'da dün saç ekimi için estetik merkezine giden Temel Altuntaş, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Burada hayatını kaybeden Altuntaş, bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Ayasofya Camii'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Temel Altuntaş (47) dün İskenderpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde bulunan özel bir kliniğe saç ekimi yaptırmak üzere gitti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada bir anda fenalaşan Altuntaş için olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Altuntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altuntaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, bugün Cuma namazı sonrasında Akçaabat ilçesi Erikli mahallesi Merkez Camiindeki cuma namazı sonrasında cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de katılırken, namazın ardından evli ve 2 çocuk babası Altuntaş aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Altuntaş'ın yakını ve mahalle muhtarı Süleyman Altuntaş yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada "Çok iyi bir insandı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Düzenli sağlık kontrollerini ve check-up'ını yaptırırdı. Büyük bir şok ve üzüntü içindeyiz" derken, komşusu Barış Sandıkçı ise "Dün acı haberi duyduk. Genç yaşta ölümü bizi üzdü. Bildiğimiz herhangi sağlık sorunu, hastalığı yoktu. Birkaç gün öncede bir arkadaşımızın cenazesi için buraya gelmişti. Sağlığına dikkat ederdi. Varsa bir ihmal ortaya çıkar, Adli Tıp Raporu'ndan sonra her şey belli olur" ifadelerini kullandı.

