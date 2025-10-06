Bakan Tekin, okullardaki dayatmaya tepkili: EBA var, yardımcı kitaba ihtiyaç yok

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretimde çok farklı bir noktaya gelindiğini belirterek, fiziki altyapı, derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla OECD ortalamalarını yakaladıklarını kaydetti.

Uluslararası standartlar noktasında fiziki anlamda, derslik kapasitesi, bir derslikte bulunması gereken öğrenci sayısı bakımından bir problemin bulunmadığının altını çizen Tekin “Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla dünyada örnek gösterilecek bir durumdayız. 13-15’lerle tanımlanabilecek bir düzeydeyiz” dedi.

"EBA, ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YETERLİDİR"

OECD tarafından matematik ve fen bilimlerine ilişkin değerlendirmeyi içeren ve geçen yılın Aralık ayında açıklanan TIMSS sonuçlarında Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında birinci, OECD ülkeleri arasında ilk beşte yer aldığını hatırlatan Tekin, kendilerini eleştiren muhalefetin bunları görmezden geldiğini dile getirdi.

Tekin, özel yayınevleri tarafından “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu” diye satılan bazı kaynak kitaplarla ilgili, Türkiye’de eğitim öğretimin sosyal devletin niteliği gereği ücretsiz olduğunu söyledi.

Okullarda ilave hiçbir kaynağa ihtiyaç olmadığını belirten Tekin, şunları kaydetti:

Burada bir pasta var. Bu pastadan nemalanmak isteyen kişiler, dışarıda bir sürü yayınlar hazırlıyorlar. Merdiven altında illegal kurslar organize ediyorlar. Diyorlar ki ‘Millî Eğitim Bakanlığının kitaplarından değil, buradan soru çıkıyor.’ Ben de diyorum ki eğer öyle bir şey olursa, ilgili kişiler hakkında hemen gerekli işlemleri yaparız. Soruların tamamı bizim müfredatımızdan çıkacak. Velilerimiz müsterih olsunlar. Bizim kitaplarımız, okuldaki öğretmenlerimiz ve EBA’ya yüklediğimiz kaynaklar, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan kaynaklar, çocuklarımız için yeterlidir.

Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu dersi okullarda Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile telafi edebileceğini aktaran Tekin, ayrıca ilave materyale gerek duyanların ise EBA, MEBİ ve OGM Materyal’den yararlanabileceğini söyledi. Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili de “Bir aksilik olmazsa da yeni yılın başından itibaren Millî Eğitim Akademisi’nde 10 bin öğretmen adayı arkadaşımızın eğitim süreçleri de başlamış olacak” dedi.

"EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRELERİ KISALABİLİR"

Bakan Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişimine ilişkin, dünya genelinde eğitim öğretim sürelerinin kısalmaya başladığına dikkati çekti. Eğitim süresinde çağdaş gelişmelere ayak uyduracak, Türkiye’deki toplumsal beklentileri karşılamak üzere bir adım atabileceklerini belirten Tekin “Geçtiğimiz yıl söyledik bunu. ‘Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz’ anlamında açıklamalar yaptık ve sürekli de izledik. Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı’nda Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da onayına sunacağız. İlk Kabine Toplantısı’nda çok büyük bir ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir. Çünkü önümüzdeki yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek” diye konuştu.