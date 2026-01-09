Süper Lig takımlarından Kayserispor, dünyaca ünlü İngiliz ekibi Manchester City'nin U21 takımında forma giyen Jadel Katongo ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki İngiliz futbolcu, stoper ve sağ bek mevkilerinde görev yapıyor.

Kayserispor, ara transfer döneminde Premier Lig'den savunma hattına takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin U21 takımında forma giyen Jadel Katongo’nun transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı.

Jadel Katongo (Fotoğraf: Instagram)

Stoper ve sağ bek mevkilerinde görev yapabilen 21 yaşındaki futbolcunun, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde Kayserispor kampına katılması bekleniyor.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroya dahil edilen Jadel Katongo'nun, genç yaşı ve çok yönlü oyunuyla savunmada alternatifleri artırması hedefleniyor.

