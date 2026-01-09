İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'de sürpriz transfer: Manchester City'den Kayserispor'a geliyor
Süper Lig takımlarından Kayserispor, dünyaca ünlü İngiliz ekibi Manchester City'nin U21 takımında forma giyen Jadel Katongo ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki İngiliz futbolcu, stoper ve sağ bek mevkilerinde görev yapıyor.
Kayserispor, Premier Lig ekibi Manchester City U21 takımından 21 yaşındaki savunma oyuncusu Jadel Katongo'yu kadrosuna kattı.
- Kayserispor, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirdi.
- Manchester City U21'den 21 yaşındaki Jadel Katongo ile anlaşma sağlandı.
- Katongo, stoper ve sağ bek mevkilerinde görev yapabiliyor.
- Oyuncu, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Kayserispor kampına katılacak.
Kayserispor, ara transfer döneminde Premier Lig'den savunma hattına takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin U21 takımında forma giyen Jadel Katongo’nun transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı.
Stoper ve sağ bek mevkilerinde görev yapabilen 21 yaşındaki futbolcunun, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde Kayserispor kampına katılması bekleniyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroya dahil edilen Jadel Katongo'nun, genç yaşı ve çok yönlü oyunuyla savunmada alternatifleri artırması hedefleniyor.
