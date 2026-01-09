Premier Lig devi Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Tottenham'ın da ilgilendiği Bournemouth'un yıldızı Antoine Semenyo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Ganalı kanat oyuncusu için İngiliz ekibinin kasasından bonusla birlikte 64 milyon sterlin (yaklaşık 75 milyon euro) bonservis bedeli çıkacak.

Manchester City, Bournemouth forması giyen Antoine Semenyo'yu transfer ettiğini duyurdu. Güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki oyuncu ile 2031 yılına kadar geçerli olacak 5,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Antoine Semenyo (Fotoğraf: Manchester City)

62,5 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Manchester City, Semenyo'nun transferi için Bournemouth'a 62,5 milyon sterlin bonservis ödeyecek. Kulüpler arasındaki anlaşmada 1,5 milyon sterlinlik performansa dayalı bonus ve Bournemouth'a sonraki satıştan yüzde 10 pay da bulunuyor.

"EN YÜKSEK STANDARTLARI BELİRLEDİLER"

Semenyo, çok konuşulan transferin ardından yaptığı açıklamada, "Son 10 yıldır Pep Guardiola yönetimindeki City'yi izledim. Premier Lig'de dominant bir takım olmalarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Federasyon Kupası ve Lig Kupası'nda da inanılmaz başarılara imza attılar. En yüksek standartları belirlediler ve dünya çapında oyunculara, dünya çapında tesislere ve Guardiola gibi gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerden birine sahip bir kulüp" dedi.

21 MAÇTA 10 GOL

Bournemouth formasıyla bu sezon 21 maça çıkan yıldız hücum kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

