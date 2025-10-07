DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan 2025 DGS yerleştirme sonuçlarının ardından boş kontenjan sayısı ve ek tercih süresi merak konusu oldu. Adaylar “Ek tercihler ne zaman başlayacak?”, “Boş kontenjanlar açıklandı mı?” gibi sorulara cevap arıyor.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, 2025-DGS ek yerleştirme tercih işlemlerini 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında alacağını resmi duyuruda bildirdi. Duyuruya göre adaylar tercihlerine 7 Ekim saat 11.00 itibarıyla başladı ve işlemler 13 Ekim 23.59’da sona erecek.

2025 DGS TERCİH KILAVUZU

DGS EK TERCİHLER BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

Elde bulunan resmi verilere göre 2025 yerleştirme sürecinde 103.076 aday tercih yapmış, 56.634 aday programa yerleşmiş durumda. Boş kontenjan sayısı ise 19.089 olarak açıklandı.

EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Ek tercihler, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Tercihler için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak. Resmi duyuruya göre sistem, 7 Ekim 2025 günü saat 11.00 itibarıyla adaylara açıldı. DGS ek tercih ücretini yatırmayan adayların yerleştirme işlemleri yapılmayacak.