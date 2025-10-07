2025 ALES/3 başvuruları başladı! Sınav ne zaman, kaç gün kaldı?

2025 yılının üçüncü ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) oturumu için başvurular resmi olarak açıldı. Adaylar ALES başvuru ekranını kontrol ederken sınav tarihi de gündeme geldi.

ALES BAŞVURULARI SON TARİH NE ZAMAN?

ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre, ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2025’te başlayacak ve 14 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

2025 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2025-ALES/3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek. Bugün itibarıyla sınava 47 gün kaldı. Sonuçlar ise 12 Aralık 2025 tarihinde erişime açılacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvurusu, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılıyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra “2025-ALES/3 Başvuru” sekmesini seçiyor, gerekli kişisel bilgileri ve sınav merkezi tercihini dolduruyor. Ardından ekranda yönlendirilen sınav ücretini çevrim içi ödeme sistemiyle yatırarak işlemi tamamlıyor. Başvuru sonrası sistemde yer alan “Başvuru Bilgilerim” sayfasından kayıt durumu kontrol edilebiliyor. Sınav ücreti 850 TL olarak açıklandı.