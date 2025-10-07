Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman?
KPSS, İlan, Başvuru, Ekim, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapmak üzere 240 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri belirlenirken kadro dağılımı da netleşti. Yerleştirme KPSS puanına göre yapılacak.

DKMP’nin 2025 yılı için yayınladığı sözleşmeli daimi personel alım ilanı dikkatleri çekti. Başvuru tarihleri belli olurken 240 personel için belirlenen branş dağılımı duyuruldu. 

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DKMP’nin resmi ilanına göre, başvurular 7 Ekim 2025 ile 17 Ekim 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Bu süre içinde adaylar, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden başvuru yapacaklar. Yerleştirmeler KPSS puanı esas alınarak yapılacak. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman? - 1. Resim

240 PERSONEL BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

İlan edilen toplam 240 kadronun dağılımı şöyle:

Mühendis: 33

Büro Personeli: 53

Destek Personeli: 67

Koruma ve Güvenlik Personeli: 46

Orman Muhafaza Memuru: 7

Tekniker: 13

Veteriner Hekim: 6

Şehir Plancısı: 4

Mimar: 3

Biyolog: 2

Avukat: 5

Arkeolog: 1

NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru işlemi tamamen çevrim içi olacak. Adaylar, Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) platformu üzerinden kimlik doğrulaması ile giriş yapmalı ve başvuru formunu doldurmalıdır. 

Yerleştirme süreci yazılı/sözlü sınav içermeyecek; KPSS (B) grubu puan esas alınarak sıralama yapılacak. 

Asil aday sayısının 2 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararıBiri işitme diğeri konuşma engelliydi! Adana'da acı olay, iki kardeş birlikte can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sükun Işıtan kimdir, kaç yaşında? - HaberlerSükun Işıtan kimdir, kaç yaşında?Aşk ve Gözyaşı Harun öldü mü, yaşıyor mu, Lorin Merhart diziden ayrıldı mı? - HaberlerAşk ve Gözyaşı Harun öldü mü, yaşıyor mu, Lorin Merhart diziden ayrıldı mı?Avukat Serdar Öktem kimdir, kaç yaşında, nereli? Silahlı saldırıya uğradı! - HaberlerAvukat Serdar Öktem kimdir, kaç yaşında, nereli? Silahlı saldırıya uğradı!Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü? Özgür Ozan'ın dizideki akıbeti araştırılıyor - HaberlerArka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü? Özgür Ozan'ın dizideki akıbeti araştırılıyorKıskanmak dizisi Mükerrem kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında? - HaberlerKıskanmak dizisi Mükerrem kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında?Survivor 2026 ne zaman başlıyor, yarışmacıları belli oldu mu? - HaberlerSurvivor 2026 ne zaman başlıyor, yarışmacıları belli oldu mu?
Sonraki Haber Yükleniyor...