Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman?

DKMP’nin 2025 yılı için yayınladığı sözleşmeli daimi personel alım ilanı dikkatleri çekti. Başvuru tarihleri belli olurken 240 personel için belirlenen branş dağılımı duyuruldu.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DKMP’nin resmi ilanına göre, başvurular 7 Ekim 2025 ile 17 Ekim 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Bu süre içinde adaylar, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden başvuru yapacaklar. Yerleştirmeler KPSS puanı esas alınarak yapılacak.

240 PERSONEL BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

İlan edilen toplam 240 kadronun dağılımı şöyle:

Mühendis: 33

Büro Personeli: 53

Destek Personeli: 67

Koruma ve Güvenlik Personeli: 46

Orman Muhafaza Memuru: 7

Tekniker: 13

Veteriner Hekim: 6

Şehir Plancısı: 4

Mimar: 3

Biyolog: 2

Avukat: 5

Arkeolog: 1

NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru işlemi tamamen çevrim içi olacak. Adaylar, Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) platformu üzerinden kimlik doğrulaması ile giriş yapmalı ve başvuru formunu doldurmalıdır.

Yerleştirme süreci yazılı/sözlü sınav içermeyecek; KPSS (B) grubu puan esas alınarak sıralama yapılacak.

Asil aday sayısının 2 katı kadar yedek aday belirlenecek.