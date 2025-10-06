Survivor 2026 ne zaman başlıyor, yarışmacıları belli oldu mu?

Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezonun ilk yarışmacısını açıkladı. Ilıcalı, “Bayhan’a gönülden başarılar diliyorum” ifadeleriyle yaptığı paylaşımda Bayhan Gürhan’ın Survivor 2026 kadrosunda yer aldığını duyurdu.

SURVIVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her yıl olduğu gibi Survivor 2026 da Ocak ayında ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kesin tarihin duyurulmaması ile beraber yarışmanın Ocak ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor. Zorlu ada şartlarında mücadele edecek yarışmacılar, hem fiziksel hem psikolojik olarak mücadele verecek.

SURVIVOR 2026 NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yeni sezonun çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nin tropikal adalarında gerçekleştirilecek. Ada koşullarında her gün yeni bir mücadele verecek yarışmacılar arasında rekabetin oldukça sert geçmesi bekleniyor.

SURVIVOR 2026 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Şu an için Survivor 2026 kadrosunda yalnızca Bayhan’ın ismi açıklandı. Acun Medya ekibi, diğer yarışmacıların da önümüzdeki haftalarda sosyal medya üzerinden duyurulacağını belirtti.