Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Survivor'un ilk yarışmacısı Bayhan kimdir? Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosunda yer aldı

Survivor'un ilk yarışmacısı Bayhan kimdir? Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosunda yer aldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor&#039;un ilk yarışmacısı Bayhan kimdir? Survivor 2026 Ünlüler &amp; All Star kadrosunda yer aldı
Survivor, Acun Ilıcalı, Bayhan, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosunun ilk yarışmacısı Bayhan oldu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Bayhan'a başarı dileklerini iletti. Paylaşımın ardından hayranları, Bayhan hakkında merak ettikleri bilgileri hızla araştırmaya başladı.

Survivor'un ilk yarışmacısı Bayhan kimdir? sorusuna cevap aranıyor.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bayhan'ın Survivor 2026 Ünlüler & All Star'ın ilk yarışmacısı olduğunu duyurdu.

Ünlü şarkıcı Bayhan acı haberi duyurdu! Sevenleri yasa boğuldu - 1. Resim

BAYHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 Adana doğdu. 2025 yılı itibarıyla 45 yaşında olan şarkıcı Survivor'a katılmasıyla gündeme geldi.

İlk olarak 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınırlığını arttıran şarkılarıyla isminden söz ettirmeye devam ediyor. Beş yaşından itibaren Almanya'da yaşamaya başlayan Bayhan, ilk müzik eğitimini de yetiştirme yurdunda almıştır.

Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasında farklı yorumu ve kendine has tarzıyla biliniyor. Yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. 2004 yılında ilk albümü Hayal Edemiyorum ve 2008 yılında Kısa Veda albümlerini çıkarttı. 2012 yılında Samanyolu TV'de yayımlanan Kendimize Doğru dizisinde Ayhan karakterini oynadı.

Ünlü şarkıcı Bayhan acı haberi duyurdu! Sevenleri yasa boğuldu

Bayhan, 2013'te Benim Yolum adlı belgesel programını sundu. 2024'te Ankara'nın dikmeni dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2015'te TRT İstanbul Kent Radyosu'nda Direkler Arası radyo tiyatrosunda "Tuzsuz Deli Bekir" karakterini seslendirdi.

2021'de Sezen Aksu şarkılarını da içeren Akustik albümü yayımlandı ve rapçi Zen-G ile "İstanbul" adlı düeti seslendirdi. 2024'te "Tiryakinim" şarkısıyla büyük başarı elde etti. 2025'te Gassal dizisinin ikinci sezonunda solist olarak yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal mi oldu, tekrarlanacak mı?Havalimanlarındaki akıllı teknolojiler herkese kazandırıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal mi oldu, tekrarlanacak mı? - HaberlerGalatasaray - Beşiktaş derbisi iptal mi oldu, tekrarlanacak mı?Bugün hangi maçlar var? 6 Ekim bugünkü maç takvimi - HaberlerBugün hangi maçlar var? 6 Ekim bugünkü maç takvimiJason Statham öldü mü, yaşıyor mu? Ünlü aktör hayranlarını endişelendirdi - HaberlerJason Statham öldü mü, yaşıyor mu? Ünlü aktör hayranlarını endişelendirdiAynadaki Yabancı dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak ediliyor - HaberlerAynadaki Yabancı dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak ediliyorAynadaki Yabancı ilk Azra kim, neden değişti? Sema Gültekin rolüyle dikkat çekti - HaberlerAynadaki Yabancı ilk Azra kim, neden değişti? Sema Gültekin rolüyle dikkat çektiYKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite ek tercih sonuçlarında son durum merak ediliyor - HaberlerYKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite ek tercih sonuçlarında son durum merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...