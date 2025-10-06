Survivor'un ilk yarışmacısı Bayhan kimdir? Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosunda yer aldı

Survivor'un ilk yarışmacısı Bayhan kimdir? sorusuna cevap aranıyor.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bayhan'ın Survivor 2026 Ünlüler & All Star'ın ilk yarışmacısı olduğunu duyurdu.

BAYHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 Adana doğdu. 2025 yılı itibarıyla 45 yaşında olan şarkıcı Survivor'a katılmasıyla gündeme geldi.

İlk olarak 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınırlığını arttıran şarkılarıyla isminden söz ettirmeye devam ediyor. Beş yaşından itibaren Almanya'da yaşamaya başlayan Bayhan, ilk müzik eğitimini de yetiştirme yurdunda almıştır.

Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasında farklı yorumu ve kendine has tarzıyla biliniyor. Yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. 2004 yılında ilk albümü Hayal Edemiyorum ve 2008 yılında Kısa Veda albümlerini çıkarttı. 2012 yılında Samanyolu TV'de yayımlanan Kendimize Doğru dizisinde Ayhan karakterini oynadı.

Bayhan, 2013'te Benim Yolum adlı belgesel programını sundu. 2024'te Ankara'nın dikmeni dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2015'te TRT İstanbul Kent Radyosu'nda Direkler Arası radyo tiyatrosunda "Tuzsuz Deli Bekir" karakterini seslendirdi.

2021'de Sezen Aksu şarkılarını da içeren Akustik albümü yayımlandı ve rapçi Zen-G ile "İstanbul" adlı düeti seslendirdi. 2024'te "Tiryakinim" şarkısıyla büyük başarı elde etti. 2025'te Gassal dizisinin ikinci sezonunda solist olarak yer aldı.