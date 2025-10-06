Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu! Bu sezona damga vuracak ismi Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2026 için geri sayım devam ederken, yarışmaya dair ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Çekimlerin Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirileceği Survivor’ın başvuru süreci sürüyor.

Bu yıl Ünlüler-All Star formatıyla ekranlara gelecek yarışma hakkında ilk açıklama ise Acun Ilıcalı’dan geldi.

Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışacak ismin şarkıcı Bayhan olduğunu "Bayhan'a gönülden başarılar diliyorum" sözleriyle açıkladı.

POPSTAR YARIŞMASIYLA ÜNLENDİ

"Tiryakinim", "Seninle Olmak Var Ya", "Ah İstanbul" gibi sevilen şarkıları orijinal yorumuyla seslendiren Bayhan, 1980 yılında Adana'da dünyaya geldi.

Popstar yarışmasıyla ünlenen Bayhan, daha sonra çeşitli sahnelerin dışında dizilere konuk oldu ve televizyon programlarında boy gösterdi.

2021 yılında ''İstanbul İstanbul Olalı'', ''Eller Günahkar'', ''Firuze'' gibi Sezen Aksu şarkılarının yanı sıra daha birçok şarkıyı yeniden yorumladığı Akustik albümünü yayınlayan Bayhan, 2024'te Grup Tual'in Tiryakinim şarkısını seslendirdi.

Büyük bir başarı yakalayan ünlü isim, 2025 yılında "Gassal" dizisinin ikinci sezonunda solist olarak yer aldı.

SON ŞAMPİYON ADEM KILIÇÇI

Öte yandan büyük çekişmelere sahne olan Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de Batuhan Karacakaya ile Adem Kılıççı finale kalmıştı. Canlı yayındaki final ümcadelesini Adem Kılıççı kazandı.